銅-リン合金産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版） - 年平均成長率（CAGR）6.5％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、2025年の世界の銅-リン合金市場規模は4.4億米ドルであった。
2032年までに同市場は6.9億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.5％を見込む。
市場成長の主因は、電力インフラの更新や電気自動車向け高機能銅材需要の拡大である。
競争構造としては、世界トップ3企業で市場の約28.0％を占める緩やかな集中状態にある。
銅-リン合金（リン銅またはCuP母合金とも呼ばれる）は、主に鋳造工場や金属加工工場で用いられる特殊な添加材であり、溶融銅または銅合金中にリンを制御された高回収率で導入するために使用される。その主な役割は脱酸である。リンは溶存酸素と強く反応し、酸化物関連の欠陥を低減するのに役立つ。また、リン青銅などのリン含有合金を製造する際の成分調整剤としても機能する。市販形態としては、ウエハー状・インゴット、粒状、または小塊状があり、安全な取り扱いと均一な溶解を考慮して設計されている。選択すべきグレードと形態は、溶解量、目標リン濃度、不純物の混入とばらつきを最小限に抑える必要性によって決まる。
市場規模と今後5年予測： 電化シフトと高純度化が原動力
世界の銅-リン合金市場は、2025年に売上高4.4億米ドルを記録した。LP Informationの最新レポート「世界銅-リン合金市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/584028/copper-phosphorus-alloy）によると、2026年から2032年にかけてのCAGRは6.5％で推移し、2032年に売上高6.9億米ドルに達する見通しである。この成長率は、銅加工業界における機能性添加材の需要が構造的に拡大していることを示している。
市場を牽引するのは、電力インフラの老朽化更新、電気自動車向け駆動モーターの高効率化、再生銅精製システムにおける品質要求の高度化である。特に銅棒、銅帯、銅管、非鉄金属鋳造といった主要な需要分野では、溶湯の酸素制御と導電性向上に対する要求が年々厳格化しており、これが銅-リン合金の需要を下支えしている。
さらに、グローバル銅-リン合金市場が「銅価格に連動する剛需品」という特性を持っている。銅地金価格の変動が最終製品価格に直接影響を及ぼす一方で、脱酸プロセスや導電率調整において代替が困難な位置づけにあるため、需要そのものが大きく変動することはない。
図. 銅-リン合金世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352500/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352500/images/bodyimage2】
図. 世界の銅-リン合金市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：
世界の銅-リン合金市場における主要製造業者には、Bongsan、Hebei Sitong New Metal Material、OSAKA ALLOYING WORKSなどが含まれる。2025年時点における売上ベースのトップ3企業の合計シェアは約28.0％であり、完全な寡占には至っていないものの、頭部企業群と後続企業群の間に一定の距離が生じている市場構造といえる。
地域別の売上構成から見ると、中国市場が世界全体の42.61％を占め、最大の生産・消費地域としての地位を確立している。これにヨーロッパは17.54％で、北米は11.97％で続いている。上位10社で市場の過半を構成しているものの、極端的な集中ではなく、製品の安定性や純度管理能力を競う品質競争型の市場特性が反映されている。
なお、タイプ別ではCuP15が売上ベースで58.43％を占め、最も広く使用されているグレードである。用途別では銅・銅合金向けが90.59％と、市場の圧倒的な大部分を占めている。
2032年までに同市場は6.9億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.5％を見込む。
市場成長の主因は、電力インフラの更新や電気自動車向け高機能銅材需要の拡大である。
競争構造としては、世界トップ3企業で市場の約28.0％を占める緩やかな集中状態にある。
銅-リン合金（リン銅またはCuP母合金とも呼ばれる）は、主に鋳造工場や金属加工工場で用いられる特殊な添加材であり、溶融銅または銅合金中にリンを制御された高回収率で導入するために使用される。その主な役割は脱酸である。リンは溶存酸素と強く反応し、酸化物関連の欠陥を低減するのに役立つ。また、リン青銅などのリン含有合金を製造する際の成分調整剤としても機能する。市販形態としては、ウエハー状・インゴット、粒状、または小塊状があり、安全な取り扱いと均一な溶解を考慮して設計されている。選択すべきグレードと形態は、溶解量、目標リン濃度、不純物の混入とばらつきを最小限に抑える必要性によって決まる。
市場規模と今後5年予測： 電化シフトと高純度化が原動力
世界の銅-リン合金市場は、2025年に売上高4.4億米ドルを記録した。LP Informationの最新レポート「世界銅-リン合金市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/584028/copper-phosphorus-alloy）によると、2026年から2032年にかけてのCAGRは6.5％で推移し、2032年に売上高6.9億米ドルに達する見通しである。この成長率は、銅加工業界における機能性添加材の需要が構造的に拡大していることを示している。
市場を牽引するのは、電力インフラの老朽化更新、電気自動車向け駆動モーターの高効率化、再生銅精製システムにおける品質要求の高度化である。特に銅棒、銅帯、銅管、非鉄金属鋳造といった主要な需要分野では、溶湯の酸素制御と導電性向上に対する要求が年々厳格化しており、これが銅-リン合金の需要を下支えしている。
さらに、グローバル銅-リン合金市場が「銅価格に連動する剛需品」という特性を持っている。銅地金価格の変動が最終製品価格に直接影響を及ぼす一方で、脱酸プロセスや導電率調整において代替が困難な位置づけにあるため、需要そのものが大きく変動することはない。
図. 銅-リン合金世界総市場規模
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図. 世界の銅-リン合金市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：
世界の銅-リン合金市場における主要製造業者には、Bongsan、Hebei Sitong New Metal Material、OSAKA ALLOYING WORKSなどが含まれる。2025年時点における売上ベースのトップ3企業の合計シェアは約28.0％であり、完全な寡占には至っていないものの、頭部企業群と後続企業群の間に一定の距離が生じている市場構造といえる。
地域別の売上構成から見ると、中国市場が世界全体の42.61％を占め、最大の生産・消費地域としての地位を確立している。これにヨーロッパは17.54％で、北米は11.97％で続いている。上位10社で市場の過半を構成しているものの、極端的な集中ではなく、製品の安定性や純度管理能力を競う品質競争型の市場特性が反映されている。
なお、タイプ別ではCuP15が売上ベースで58.43％を占め、最も広く使用されているグレードである。用途別では銅・銅合金向けが90.59％と、市場の圧倒的な大部分を占めている。