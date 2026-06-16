元アームレスリング日本王者・パワー系アクション俳優 大東賢出演『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』6月17日販売開始――「力そのものの説得力」を追求した新たなパワー系アクション映画が誕生
2026年6月17日、元アームレスリング日本王者で35年以上にわたりアクションを追求してきたパワー系アクション俳優・大東賢氏が出演する映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』が販売開始となります。
近年のアクション映画界では、CG技術が進化する一方で、「CGなし・スタントなし」の本物の肉体表現が再び高く評価されています。アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術、アクロバットなどの高い身体能力を活かし、肉体そのものを主軸として演技を行う俳優を指します。
その中でも近年注目されているのが、圧倒的な筋力や身体の質量を前面に押し出した「パワー系アクション」です。大東賢氏は元アームレスリング日本王者として培ったパワーを武器に、35年以上にわたりアクションを追求。テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録し、香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクションスターのサモ・ハン・キンポーとの共演でも話題を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage1】
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、映像マジックだけに頼らない「力そのものの説得力」と重量感あふれる肉体表現を追求。従来のスマートなアクロバット主体のアクションとは異なる、新たな「パワー系アクション」の魅力が詰め込まれています。
本作品は、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店、タワーレコードなどを通じて全国で販売されます。パワーと肉体表現を武器にした「パワー系アクション」という独自のジャンルを発信する作品として、多くのアクション映画ファンから注目を集めています。
【作品名】
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
【販売開始日】
2026年6月17日
【主な販売先】
Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店、タワーレコード ほか
【出演】
パワー系アクション俳優・大東賢、徳丸新作、白川奉信、冨樫宜弘、堀田眞三、藤岡弘、 ほか
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage4】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年のアクション映画界では、CG技術が進化する一方で、「CGなし・スタントなし」の本物の肉体表現が再び高く評価されています。アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術、アクロバットなどの高い身体能力を活かし、肉体そのものを主軸として演技を行う俳優を指します。
その中でも近年注目されているのが、圧倒的な筋力や身体の質量を前面に押し出した「パワー系アクション」です。大東賢氏は元アームレスリング日本王者として培ったパワーを武器に、35年以上にわたりアクションを追求。テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録し、香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクションスターのサモ・ハン・キンポーとの共演でも話題を集めています。
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、映像マジックだけに頼らない「力そのものの説得力」と重量感あふれる肉体表現を追求。従来のスマートなアクロバット主体のアクションとは異なる、新たな「パワー系アクション」の魅力が詰め込まれています。
本作品は、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店、タワーレコードなどを通じて全国で販売されます。パワーと肉体表現を武器にした「パワー系アクション」という独自のジャンルを発信する作品として、多くのアクション映画ファンから注目を集めています。
【作品名】
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
【販売開始日】
2026年6月17日
【主な販売先】
Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店、タワーレコード ほか
【出演】
パワー系アクション俳優・大東賢、徳丸新作、白川奉信、冨樫宜弘、堀田眞三、藤岡弘、 ほか
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage4】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352466/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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