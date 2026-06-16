米国の保存用瓶市場は堅調な成長が見込まれ、2033年には15億7,000万米ドルに達すると予測されています。
家庭での食品保存トレンドと持続可能なパッケージングが市場拡大を牽引
米国の保存用ガラス瓶（キャニングジャー）市場は堅調な成長軌道にあり、2024年の市場規模は9億2,356万米ドルでした。2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.26%で、2033年には15億7,356万米ドルに達すると予測されています。この急成長の主な要因は、家庭での食品保存やDIY（手作り）料理への関心の高まり、そして環境に配慮したパッケージング・ソリューションへの需要拡大にあります。
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家庭での瓶詰め（キャニング）とDIY食文化の隆盛
自家製の保存食、ピクルス、飲料作りへの関心の高まりを背景に、家庭での瓶詰め（キャニング）への熱意が再燃しており、これが高品質なガラス瓶の需要を押し上げています。消費者は、長期保存に適した、信頼性が高く耐久性に優れ、かつ見た目も魅力的な瓶を求めています。パンデミック期に定着した「自宅での料理」という習慣が現在も影響を及ぼしており、DIYでの食品作りを愛好する安定した消費者層が市場を支えています。
環境に配慮したパッケージングとサステナビリティのトレンド
サステナビリティ（持続可能性）への取り組みが、パッケージング業界のあり方を変えつつあります。リサイクルや再利用が可能なガラス製の保存瓶は、使い捨てプラスチックに代わる低炭素な選択肢として、環境意識の高い消費者や小規模食品事業者から好まれています。市場参入企業は、環境意識の高い消費者に訴求する革新的なデザインや、環境認証を受けたガラス製品を投入することで、この好機を捉えています。
製品セグメンテーションと消費者の選好
市場は、サイズ、蓋のタイプ、特殊用途の瓶といったカテゴリーに分類されます。標準的なメイソンジャーが市場の主流を占めていますが、特に職人気質の食品生産者や家庭の料理愛好家の間では、広口タイプや装飾性の高い瓶への需要が高まっています。気密性の高い特殊な瓶は、家庭用および小規模な商業用（少量生産）の双方で人気を集めており、これは製品のプレミアム化や機能的なデザインへの志向を反映しています。
地域別の動向と流通チャネル
米国市場では、都市部の人口密度が高く、健康志向やDIY食文化のトレンドが特に顕著な地域で活発な動きが見られます。主な流通チャネルとしては、Eコマース（電子商取引）プラットフォーム、キッチン用品専門店、大型スーパーマーケットが挙げられます。特にオンライン販売が急増しており、その背景には、多様なサイズやまとめ買い用パック、サブスクリプション（定期購入）サービスへの容易なアクセスがあります。競争環境とイノベーション
主要な市場参入企業は、製品のイノベーション、持続可能な素材の採用、そして戦略的パートナーシップの構築に注力しています。各社は、製品の魅力を高めるために、強化ガラス製の瓶、色をカスタマイズできる蓋、多機能なパッケージング・ソリューションなどを導入しています。競争戦略においては、ブランドの差別化と、変化する消費者の嗜好への迅速な対応が重視されており、これにより成長市場における足場を強固なものにしています。
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米国の保存用ガラス瓶（キャニングジャー）市場は堅調な成長軌道にあり、2024年の市場規模は9億2,356万米ドルでした。2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.26%で、2033年には15億7,356万米ドルに達すると予測されています。この急成長の主な要因は、家庭での食品保存やDIY（手作り）料理への関心の高まり、そして環境に配慮したパッケージング・ソリューションへの需要拡大にあります。
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家庭での瓶詰め（キャニング）とDIY食文化の隆盛
自家製の保存食、ピクルス、飲料作りへの関心の高まりを背景に、家庭での瓶詰め（キャニング）への熱意が再燃しており、これが高品質なガラス瓶の需要を押し上げています。消費者は、長期保存に適した、信頼性が高く耐久性に優れ、かつ見た目も魅力的な瓶を求めています。パンデミック期に定着した「自宅での料理」という習慣が現在も影響を及ぼしており、DIYでの食品作りを愛好する安定した消費者層が市場を支えています。
環境に配慮したパッケージングとサステナビリティのトレンド
サステナビリティ（持続可能性）への取り組みが、パッケージング業界のあり方を変えつつあります。リサイクルや再利用が可能なガラス製の保存瓶は、使い捨てプラスチックに代わる低炭素な選択肢として、環境意識の高い消費者や小規模食品事業者から好まれています。市場参入企業は、環境意識の高い消費者に訴求する革新的なデザインや、環境認証を受けたガラス製品を投入することで、この好機を捉えています。
製品セグメンテーションと消費者の選好
市場は、サイズ、蓋のタイプ、特殊用途の瓶といったカテゴリーに分類されます。標準的なメイソンジャーが市場の主流を占めていますが、特に職人気質の食品生産者や家庭の料理愛好家の間では、広口タイプや装飾性の高い瓶への需要が高まっています。気密性の高い特殊な瓶は、家庭用および小規模な商業用（少量生産）の双方で人気を集めており、これは製品のプレミアム化や機能的なデザインへの志向を反映しています。
地域別の動向と流通チャネル
米国市場では、都市部の人口密度が高く、健康志向やDIY食文化のトレンドが特に顕著な地域で活発な動きが見られます。主な流通チャネルとしては、Eコマース（電子商取引）プラットフォーム、キッチン用品専門店、大型スーパーマーケットが挙げられます。特にオンライン販売が急増しており、その背景には、多様なサイズやまとめ買い用パック、サブスクリプション（定期購入）サービスへの容易なアクセスがあります。競争環境とイノベーション
主要な市場参入企業は、製品のイノベーション、持続可能な素材の採用、そして戦略的パートナーシップの構築に注力しています。各社は、製品の魅力を高めるために、強化ガラス製の瓶、色をカスタマイズできる蓋、多機能なパッケージング・ソリューションなどを導入しています。競争戦略においては、ブランドの差別化と、変化する消費者の嗜好への迅速な対応が重視されており、これにより成長市場における足場を強固なものにしています。
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