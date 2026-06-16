【ams OSRAMメディアアラート】瞬間の計測を超えてーー 長期的な健康リスクを可視化する新たなバイタルサイン
※本メディアアラートは、2026年5月27日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したメディアストーリーの抄訳版です。
心拍数や血流などの生体指標は、長年にわたり健康モニタリングの中核を担ってきました。しかし、人の体内で起こる重要な変化の多くは長い時間をかけて徐々に進行するため、単発の測定だけでは見逃される可能性があります。そのため、持続的な生理的ストレスを反映する補助的なバイタルサインへの関心が高まっています。その一例が、皮膚の自家蛍光を利用して組織内の終末糖化産物（AGE）の蓄積を非侵襲的に評価する手法です。
ams OSRAMのプロダクトマネージャーであるステファン・ハスルベックは、次のように述べています。「従来のバイタルサインは、引き続き健康モニタリングの基盤であり続けています。そこに将来予測につながる追加指標が加わることで、新たな可能性が広がります。瞬間的な状態だけでなく、長期的な生理負荷の指標を組み合わせることで、時間の経過に伴う健康状態の変化をより的確に解釈できるようになります」
長期的な変化を映し出すバイタルサイン
AGEは、自然な代謝プロセスの中で生成され、長い時間をかけて体内に蓄積されます。心拍数や血流とは異なり、身体活動やストレス、日々の体調によって急激に変動することはなく、ゆっくりと変化し続けます。そのため、長期間にわたる生理的負荷の蓄積を反映する指標となります。
AGE値は現在の状態を示すというよりも、過去から現在に至るまでの代謝および生理的なストレスの履歴を反映するものです。いわば「生体の長期記憶」として機能し、継続的な測定により、長年にわたり体内に蓄積された負荷を可視化することが可能になります。医学研究では、AGEの高値は、糖尿病、腎機能低下、心血管疾患などに見られる代謝および血管系のストレスと関連していることが示されています。
この非侵襲的アプローチを可能にしているのは、特定のAGEが持つ特性です。これらはコラーゲンを多く含む皮膚組織に長期間蓄積し、特定の光で励起されると測定可能な蛍光を発します。この現象は体外から検出可能であり、採血や侵襲的な処置を行うことなく、皮膚を通して体内の長期的な生体プロセスを可視化することができます。
コンパクトシステムへの統合を可能にする測定技術
AGEのような新たなバイタルサインを実用化するためには、小型で安全かつ高信頼なシステムへの統合が不可欠です。この課題に対し、最先端の光センシング技術は、1つのシステム内で異なる光信号を明確に識別することを可能にします。
その代表例が、ams OSRAMのマルチチップLED、SFH 7019です。このコンポーネントは、1.65mm × 2.15mm × 0.6mmというコンパクトなサイズに、バイタルサイン測定に重要な3つの波長を統合しています。具体的には、皮膚自家蛍光を励起するUV-A光（約383nm）、心拍数測定など既存のバイタルサインおよび補正用途のグリーン光（約530nm）、さらにフォトプレチスモグラフィ（PPG）測定に用いられる赤外光（約980nm）です。各チップは個別に制御できるため、用途に応じて異なる測定を時間的に切り替えることができます。
また、光源と組み合わせて使用される専用フォトダイオードは、自家蛍光信号とPPG信号を同時に検出できるよう設計されています。内蔵フィルターによりUV励起光を確実に遮断しつつ、可視光および赤外光の検出を可能にします。これにより、複数の光学測定を1つのシステム内で相互干渉なく実行し、高い測定精度を確保します。
心拍数や血流などの生体指標は、長年にわたり健康モニタリングの中核を担ってきました。しかし、人の体内で起こる重要な変化の多くは長い時間をかけて徐々に進行するため、単発の測定だけでは見逃される可能性があります。そのため、持続的な生理的ストレスを反映する補助的なバイタルサインへの関心が高まっています。その一例が、皮膚の自家蛍光を利用して組織内の終末糖化産物（AGE）の蓄積を非侵襲的に評価する手法です。
ams OSRAMのプロダクトマネージャーであるステファン・ハスルベックは、次のように述べています。「従来のバイタルサインは、引き続き健康モニタリングの基盤であり続けています。そこに将来予測につながる追加指標が加わることで、新たな可能性が広がります。瞬間的な状態だけでなく、長期的な生理負荷の指標を組み合わせることで、時間の経過に伴う健康状態の変化をより的確に解釈できるようになります」
長期的な変化を映し出すバイタルサイン
AGEは、自然な代謝プロセスの中で生成され、長い時間をかけて体内に蓄積されます。心拍数や血流とは異なり、身体活動やストレス、日々の体調によって急激に変動することはなく、ゆっくりと変化し続けます。そのため、長期間にわたる生理的負荷の蓄積を反映する指標となります。
AGE値は現在の状態を示すというよりも、過去から現在に至るまでの代謝および生理的なストレスの履歴を反映するものです。いわば「生体の長期記憶」として機能し、継続的な測定により、長年にわたり体内に蓄積された負荷を可視化することが可能になります。医学研究では、AGEの高値は、糖尿病、腎機能低下、心血管疾患などに見られる代謝および血管系のストレスと関連していることが示されています。
この非侵襲的アプローチを可能にしているのは、特定のAGEが持つ特性です。これらはコラーゲンを多く含む皮膚組織に長期間蓄積し、特定の光で励起されると測定可能な蛍光を発します。この現象は体外から検出可能であり、採血や侵襲的な処置を行うことなく、皮膚を通して体内の長期的な生体プロセスを可視化することができます。
コンパクトシステムへの統合を可能にする測定技術
AGEのような新たなバイタルサインを実用化するためには、小型で安全かつ高信頼なシステムへの統合が不可欠です。この課題に対し、最先端の光センシング技術は、1つのシステム内で異なる光信号を明確に識別することを可能にします。
その代表例が、ams OSRAMのマルチチップLED、SFH 7019です。このコンポーネントは、1.65mm × 2.15mm × 0.6mmというコンパクトなサイズに、バイタルサイン測定に重要な3つの波長を統合しています。具体的には、皮膚自家蛍光を励起するUV-A光（約383nm）、心拍数測定など既存のバイタルサインおよび補正用途のグリーン光（約530nm）、さらにフォトプレチスモグラフィ（PPG）測定に用いられる赤外光（約980nm）です。各チップは個別に制御できるため、用途に応じて異なる測定を時間的に切り替えることができます。
また、光源と組み合わせて使用される専用フォトダイオードは、自家蛍光信号とPPG信号を同時に検出できるよう設計されています。内蔵フィルターによりUV励起光を確実に遮断しつつ、可視光および赤外光の検出を可能にします。これにより、複数の光学測定を1つのシステム内で相互干渉なく実行し、高い測定精度を確保します。