超音波式チューブシール機の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動型、全自動型、手動型）・分析レポートを発表
2026年6月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「超音波式チューブシール機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、超音波式チューブシール機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
超音波式チューブシール機市場は、2024年に15億5600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には24億4000万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.7％と比較的高く、包装機械市場の中でも成長性の高い分野として注目されています。
超音波式チューブシール機は、超音波振動によってプラスチックチューブや複合チューブの接合部に高周波エネルギーを発生させ、材料表面を瞬時に溶融・接着する包装設備です。従来の熱シール方式とは異なり、超音波摩擦によって材料分子同士を直接融合させるため、高い密封性と美しい仕上がりを実現できます。
本装置は歯磨き粉、化粧品、医薬品、食品、工業用品などのチューブ包装に広く利用されています。高速処理能力、優れたシール品質、操作性の高さを兼ね備えており、現代の包装工程における重要な設備となっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、食品、医薬品、化粧品業界における包装品質向上への需要拡大です。これらの業界では製品の安全性や品質維持が重要視されており、高品質なシール技術への需要が高まっています。
また、製造業における自動化需要の増加も市場拡大を後押ししています。超音波式チューブシール機はチューブ供給、位置補正、充填、シール、切断までの工程を自動化できるため、生産効率向上と人件費削減に貢献します。
さらに、衛生管理への要求強化も市場成長の重要な要因です。超音波シール方式では化学薬品を使用せず、シール工程において汚染物質を発生させないため、食品や医薬品分野に適しています。
市場では自動周波数追従機能、高精度位置検出機能、製品追跡機能、省エネルギー化などの技術開発が進んでおり、生産性と品質管理能力の向上が進展しています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、半自動型、全自動型、手動型の3種類に分類されています。
半自動型は中小規模の生産現場を中心に利用されており、導入コストと生産能力のバランスに優れています。
全自動型は大規模生産ライン向けの設備であり、高速処理能力と安定した品質管理を実現します。近年では生産効率向上への需要拡大により、全自動型の採用が増加しています。
手動型は小規模事業者や試験生産用途で利用されており、柔軟な運用が可能です。
用途別では、消費財、医薬品、食品、化粧品、化学製品、その他用途に分類されています。
化粧品分野ではチューブ容器包装が広く使用されており、市場の主要用途の一つとなっています。医薬品分野では衛生性と密封性の高さが評価されています。食品分野では調味料やペースト製品などの包装用途で利用されています。化学製品分野でも安全な密封包装を目的として採用が進んでいます。
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競争環境
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「超音波式チューブシール機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、超音波式チューブシール機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
超音波式チューブシール機市場は、2024年に15億5600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には24億4000万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.7％と比較的高く、包装機械市場の中でも成長性の高い分野として注目されています。
超音波式チューブシール機は、超音波振動によってプラスチックチューブや複合チューブの接合部に高周波エネルギーを発生させ、材料表面を瞬時に溶融・接着する包装設備です。従来の熱シール方式とは異なり、超音波摩擦によって材料分子同士を直接融合させるため、高い密封性と美しい仕上がりを実現できます。
本装置は歯磨き粉、化粧品、医薬品、食品、工業用品などのチューブ包装に広く利用されています。高速処理能力、優れたシール品質、操作性の高さを兼ね備えており、現代の包装工程における重要な設備となっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、食品、医薬品、化粧品業界における包装品質向上への需要拡大です。これらの業界では製品の安全性や品質維持が重要視されており、高品質なシール技術への需要が高まっています。
また、製造業における自動化需要の増加も市場拡大を後押ししています。超音波式チューブシール機はチューブ供給、位置補正、充填、シール、切断までの工程を自動化できるため、生産効率向上と人件費削減に貢献します。
さらに、衛生管理への要求強化も市場成長の重要な要因です。超音波シール方式では化学薬品を使用せず、シール工程において汚染物質を発生させないため、食品や医薬品分野に適しています。
市場では自動周波数追従機能、高精度位置検出機能、製品追跡機能、省エネルギー化などの技術開発が進んでおり、生産性と品質管理能力の向上が進展しています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、半自動型、全自動型、手動型の3種類に分類されています。
半自動型は中小規模の生産現場を中心に利用されており、導入コストと生産能力のバランスに優れています。
全自動型は大規模生産ライン向けの設備であり、高速処理能力と安定した品質管理を実現します。近年では生産効率向上への需要拡大により、全自動型の採用が増加しています。
手動型は小規模事業者や試験生産用途で利用されており、柔軟な運用が可能です。
用途別では、消費財、医薬品、食品、化粧品、化学製品、その他用途に分類されています。
化粧品分野ではチューブ容器包装が広く使用されており、市場の主要用途の一つとなっています。医薬品分野では衛生性と密封性の高さが評価されています。食品分野では調味料やペースト製品などの包装用途で利用されています。化学製品分野でも安全な密封包装を目的として採用が進んでいます。
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競争環境