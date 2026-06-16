Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」でグループ化辞典待望の「用例・成句検索」に対応する辞典を追加！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352504/images/bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできる辞典を追加いたしました。
【英語・外国語】
◆グランドセンチュリー英和辞典 第4版
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANGCEJ4
◆エースクラウン英和辞典 第4版
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ACCWNEJ4
◆NEW斎藤和英大辞典
日本英語学史上の大著を、現代仮名遣いで復刻！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAITOJE
◆熟語本位 英和中辞典 新版
今日の読者に使いやすい新版の電子版登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAITOIEN
◆小学館 韓日・日韓辞典
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SHOKRJP
◆デイリーコンサイス韓日・日韓辞典
実用性抜群の韓国語辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANDKRJP
◆研究社露和・和露辞典
究極のロシア語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KENROWA
◆プチ・ロワイヤル 仏和第5版・和仏第3版辞典
人気の仏和・和仏辞典をまとめて収録！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.PROYAL53
◆クラウン独和（第5版）・新コンサイス和独辞典
ドイツ語を学ぶすべての人に！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.CRDJ5NCNJD
◆羅和辞典 改訂版
近代の学術用語も収めたラテン語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQLATINO
【国語・日本語】
◆精選版 日本国語大辞典
日本の頂点に立つ国語辞典を精選し凝縮。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSJPKOKU
◆広辞苑 第七版
10年ぶりの大改訂。充実の最新版、満を持して登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KOJIEN7
◆大辞林 第四版
13年ぶりの全面改訂！令和の国語辞典最新改訂第四版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.DAIJIRN4
◆三省堂国語辞典 第八版
辞書は“かがみ”。ことばで写す時代（いま）。8年ぶりの全面改訂。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANKOKU8
【その他専門】
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQEBHOU
対応辞典は今後順次拡充を予定しております。
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできる辞典を追加いたしました。
【英語・外国語】
◆グランドセンチュリー英和辞典 第4版
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANGCEJ4
◆エースクラウン英和辞典 第4版
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ACCWNEJ4
◆NEW斎藤和英大辞典
日本英語学史上の大著を、現代仮名遣いで復刻！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAITOJE
◆熟語本位 英和中辞典 新版
今日の読者に使いやすい新版の電子版登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAITOIEN
◆小学館 韓日・日韓辞典
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SHOKRJP
◆デイリーコンサイス韓日・日韓辞典
実用性抜群の韓国語辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANDKRJP
◆研究社露和・和露辞典
究極のロシア語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KENROWA
◆プチ・ロワイヤル 仏和第5版・和仏第3版辞典
人気の仏和・和仏辞典をまとめて収録！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.PROYAL53
◆クラウン独和（第5版）・新コンサイス和独辞典
ドイツ語を学ぶすべての人に！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.CRDJ5NCNJD
◆羅和辞典 改訂版
近代の学術用語も収めたラテン語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQLATINO
◆精選版 日本国語大辞典
日本の頂点に立つ国語辞典を精選し凝縮。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSJPKOKU
◆広辞苑 第七版
10年ぶりの大改訂。充実の最新版、満を持して登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KOJIEN7
◆大辞林 第四版
13年ぶりの全面改訂！令和の国語辞典最新改訂第四版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.DAIJIRN4
◆三省堂国語辞典 第八版
辞書は“かがみ”。ことばで写す時代（いま）。8年ぶりの全面改訂。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANKOKU8
【その他専門】
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQEBHOU
対応辞典は今後順次拡充を予定しております。
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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