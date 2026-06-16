吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した台湾料理専門店「台湾小吃チーリン」が2026年6月15日、仙台市青葉区本町にオープンしたことを報告します。 「台湾小吃チーリン」は、台湾出身ではない一人の日本人店主が、何度も台湾へ足を運びながら現地の味を研究し、本場の味の再現を追求した台湾料理専門店です。台湾の日常に根付く素朴で優しい味わいを仙台で提供します。

店主は東北地方出身の日本人で、身内に台湾人はいません。しかし、台湾旅行をきっかけに現地の食文化に魅了され、何度も台湾へ通いながら料理を研究してきました。 もともと凝り性な性格で、旅先の食文化を自宅でも再現することを趣味としており、沖縄料理やタイ料理、チャモロ料理など、各地で出会った味を研究してきました。その延長線上で出会った台湾料理に強く魅了され、本格的な再現に取り組むようになりました。

店主は「日本人向けにアレンジされた台湾料理ではなく、自分が現地で感動した味そのものを届けたい」と語ります。スーパーやコンビニでも台湾風の商品が増える中、本場の味の再現にこだわり、試作と研究を重ねてきました。 提供するのは、台湾の日常に根付く料理の数々。看板メニューの「滷肉飯（ルーローハン）」をはじめ、「大腸麵線」「豆花」「蘿蔔糕（ローポーガオ）」など、日本ではまだ専門店の少ない台湾の定番料理を提供します。

平日ランチでは、「滷肉飯セット」「雞肉飯セット」「大腸麵線セット」を提供。いずれも小鉢やミニ豆花が付いたセットメニューとなっています。 また、土日祝には台湾屋台料理や限定メニューにも挑戦し、台湾旅行気分を味わえる店舗づくりを目指します。 店主は「台湾の日常にある温かな味を仙台の皆さまに届けたい。旅行気分でふらっと立ち寄っていただけたら嬉しい」と話しています。

店舗情報

店名：台湾小吃チーリン 開業日：2026年6月15日 所在地：宮城県仙台市青葉区本町2-16-15 ツルミヤ本町ビルB1 （嘉肴萬菜○いけ内） 営業時間： 平日 11:30～14:00（L.O.13:30） 土日祝 11:00～14:00（L.O.13:30） 定休日：水曜日 【問い合わせ先】 公式LINEよりお問い合わせ https://lin.ee/uQ2j23w ※Instagram、XのDMでも受け付けていますが、確認までお時間をいただく場合があります。 https://www.instagram.com/taiwan_qiling/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/