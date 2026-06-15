多彩なコンテンツビジネスを展開しているトムス・エンタテインメントが第19回ライセンシングジャパンに出展！
株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠 以下、当社)は、6月17日(水)から6月19日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大のライセンス商談会「第19回ライセンシングジャパン」に出展することをお知らせいたします。
60年以上にわたりアニメを作り続け、世代を超えて愛される定番作品から最新話題作まで、幅広いIPを展開してきた当社は、豊富なラインアップを強みに、ライセンスビジネスを推進しています。商品化や販促キャンペーン、企業タイアップ、ゲーム連携、イベント、海外展開など、目的やターゲットに応じた柔軟な提案により、作品の世界観とファン心理を活かした価値創出を支援します。
ライセンシングジャパン_トムス出展
■出展概要
展示会名： コンテンツ東京 2026／第6回 XR・メタバース総合展 夏「第19回 ライセンシングジャパン」
会期 ： 2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00～17:00
会場 ： 東京ビッグサイト(西展示棟)
小間番号： 33-18
■ライセンシングジャパン公式サイト
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html
・一般招待用URL/ご来場には事前登録が必要です。
来場登録フォーム(無料)： https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1650479587528853-W2D
■株式会社トムス・エンタテインメントについて
設立 ： 1946年10月
本社 ： 東京都中野区中野3丁目31番1号
事業内容： アニメーション作品の企画・制作・販売・配給および輸出入
URL ： https://www.tms-e.co.jp/