株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠 以下、当社)は、6月17日(水)から6月19日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大のライセンス商談会「第19回ライセンシングジャパン」に出展することをお知らせいたします。





60年以上にわたりアニメを作り続け、世代を超えて愛される定番作品から最新話題作まで、幅広いIPを展開してきた当社は、豊富なラインアップを強みに、ライセンスビジネスを推進しています。商品化や販促キャンペーン、企業タイアップ、ゲーム連携、イベント、海外展開など、目的やターゲットに応じた柔軟な提案により、作品の世界観とファン心理を活かした価値創出を支援します。





ライセンシングジャパン_トムス出展





■出展概要

展示会名： コンテンツ東京 2026／第6回 XR・メタバース総合展 夏「第19回 ライセンシングジャパン」

会期 ： 2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト(西展示棟)

小間番号： 33-18









■ライセンシングジャパン公式サイト

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html

・一般招待用URL/ご来場には事前登録が必要です。

来場登録フォーム(無料)： https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1650479587528853-W2D









■株式会社トムス・エンタテインメントについて

設立 ： 1946年10月

本社 ： 東京都中野区中野3丁目31番1号

事業内容： アニメーション作品の企画・制作・販売・配給および輸出入

URL ： https://www.tms-e.co.jp/