比叡山自動車道株式会社（本社：滋賀県大津市、社長：仁賀 剛）では、比叡山ドライブウェイ自然体験ゾーン「夢見が丘」において毎年恒例の「かぶと虫の家」をオープンします。

営業期間

2026年7月11日(土)、12日(日)、7月18日(土）～8月16日(日） ※びわ湖大花火大会開催日の8月6日(木）は、休業いたします。

入園料金

3才以上800円 グッズ付き（有料道路料金別途必要）

「かぶと虫の家」は、450㎡の雑木林をネットで覆い、その中に日本産かぶと虫を約100匹～150匹放し飼いにしており、自由に触って観察できる施設です。また、標本展示や外国産のへラクレスオオカブトなどもご覧いただけます。

【夢見が丘施設概要】

１．所在地

大津市山中町776-3 比叡山ドライブウェイ田の谷峠料金所から2㎞地点 バス停「夢見が丘」

２．敷地面積

約5,000㎡

３．開業日

1976年7月20日

４．施設概要

スーパースライダー、サイクルモノレール、かぶと虫の家 拡張現実シューティングアトラクションのオバケハンター２ カフェテリア夢見、バーベキューコーナー、駐車場

５．営業概要

冬季を除く土曜、日曜、祝日と夏休みに営業 （かぶと虫の家は夏季のみ営業）

https://newscast.jp/attachments/hMxwj5IpUv5FrCQ7m57N.pdf