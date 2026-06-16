淡路島西海岸に並ぶカラフルなコンテナ店舗に、日本全国からシェフが集い、多彩なジャンルの料理を提供する屋外型リゾートレストラン「淡路シェフガーデン by PASONA」では、究極のふわしゅわ台湾カステラが楽しめるカステラ専門店『中村屋 淡路シェフガーデン店』を7月4日（土）にオープンいたします。

本店舗では、本場の味を再現した、しっとりふわふわの台湾カステラをはじめ、もちもち食感が魅力のクレープ、サクサク食感のカスタードパイ、見た目も楽しいフルーツ飴など、幅広いスイーツを用意。なかでもおすすめは、看板商品の台湾カステラを使った「台湾カステラ フルーツサンド（いちご）」です。甘さ控えめの特製ホイップと、みずみずしいフレッシュいちごを贅沢にサンドした、華やかで上品な味わいをお楽しみいただけます。

ご家族やご友人とともに、口の中でスッと消える“ふわしゅわ”食感をぜひご堪能ください。

■『淡路シェフガーデン by PASONA』新店舗「中村屋 淡路シェフガーデン店」概要

オープン日：7月4日（土） 場所： 兵庫県淡路市野島大川57-3 内容：「淡路シェフガーデン by PASONA」に『中村屋 淡路シェフガーデン店』がオープン メニュー： 〈台湾カステラ〉 ・台湾カステラ（プレーン） ※カップカステラ／600円、箱入り／1,200円 ・台湾カステラ（クリームサンド）／650円 ※抹茶あんのみ700円 ・台湾カステラ（フルーツサンド）／900円 〈クレープ〉 ・クレープ（プレーン）／700円 ・完熟バナナキャラメルカスタード／850円 ・黒蜜きな粉あずきホイップ／850円 ・ぷりぷり海老クリームチーズとアボカド／1,000円 他 〈カスタードパイ〉 ・カスタードクリームパイ（プレーン）／550円 ・完熟バナナチョコホイップカスタードパイ／650円 ・贅沢いちごホイップカスタードパイ／700円 〈フルーツ飴〉 ・りんご飴（丸ごと）／600円 ・りんご飴（カット）／650円 ・マスカット飴（3粒）／500円 ※期間限定 ・マスカット飴（5粒）／700円 ※期間限定 〈ドリンク〉 ・フルーツジュース（マンゴー、みかん、りんご、パイン）／各400円 ・本格エスプレッソコーヒー／550円 ※いずれも税込価格になります 営業時間：11：00～20：00 定休日：月曜日 URL：https://www.awaji-chefgarden.com/ Instagram：https://www.instagram.com/awajichefsgardenbypasona/ お問合せ：淡路シェフガーデン by PASONA（株式会社パソナグループ運営） Tel 080-8177-4501

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