合同会社ワタリタマスタジオは、自分だけの仮想SNSを運営して育てるシミュレーションゲーム『TimelineTown -タイムラインタウン-』のSteam体験版を、2026年6月13日(土)に公開いたしました。あわせて、体験版の公開を記念し、抽選で25名様にSteam製品版キーが当たるプレゼントキャンペーンを開始しました(応募締切:2026年6月21日)。 本作は2026年5月28日にSteamで配信を開始したカジュアル／放置寄りのシミュレーションゲームです。今回の体験版公開により、購入前にゲームの雰囲気を気軽にお試しいただけるようになりました。

■ 『TimelineTown -タイムラインタウン-』とは

『TimelineTown』は、あなただけの仮想SNSを運営し、フォロワーやいいねが"インフレ"していく賑わいを楽しむシミュレーションゲームです。SNSはあなたが名付け、あなたの感性で育っていきます。最初は数人のフォロワーと数十のいいねだけ。やがて無言勢が押し寄せ、トレンドが立ち、バズが生まれ……いいねは数万へ。クリッカーゲームのような気持ちのよい"伸び"を味わえます。 管理人でありながら、あなた自身も投稿やリプライが可能。アップした画像がトレンド入りすることも? SNSデザインや通知設定、自己紹介の編集など、実際のSNSのようなカスタマイズ要素も充実しています。

▲ ゲーム画面:登録した"フレンド"のプロフィール例。それぞれが個性を持ち、SNSを賑わせます。

【本作ならではの特徴】

登録した"友達(フレンド)"が自由に発言してくれる ── プレイヤーが書き込まなくても、登録したフレンドがそれぞれの個性で勝手に投稿・会話を始め、SNSが自然に賑わっていきます。 入力した"お題"への回答が、SNS内で流行していく ── プレイヤーが入力したお題や質問に答えていくと、その話題がタイムライン上で広がり、やがてトレンド化。自分の手で"流行"を生み出せます。 どこまでも"インフレ"する数値を楽しむ ── フォロワー・いいね・トレンドの数がぐんぐん伸びていく、クリッカー的な気持ちよさを存分に味わえます。 単に数字が増えるのを眺める一般的な放置ゲームとは異なり、本作は「自分が育てたSNSに"住人"が生まれ、会話と話題が自走していく」点が最大の魅力です。プレイヤーは"放置で眺める"だけでなく、お題を投げかけてSNSの空気そのものを動かしていけます。

▲ ゲーム画面:フレンドの投稿でタイムラインが賑わい、"超クリティカル"でいいねが急増。

▲ ゲーム画面:スーパーチャット(スパチャ)など、SNSならではの反応も発生します。

こんな方におすすめです。 友達を登録して、箱庭のようにゆるく遊びたい方 数字がインフレしていく快感がたまらない方 放置寄りでゆるく遊べるシミュレーションを探している方

■ なぜ今、体験版を公開するのか

「SNSを育てるシミュレーション」という本作のコンセプトは、言葉だけではなかなか面白さが伝わりにくいジャンルです。フレンドが自由に発言し、お題から話題が広がり、数値がインフレしていく──この"賑わいが育っていく感覚"は、実際に触れていただくのが一番の近道だと考えました。そこで、より多くの方に本作の手触りを知っていただくため、製品版の配信(2026年5月28日)に続き、体験版を公開することにいたしました。

■ 体験版について

2026年6月13日(土)より、Steamにて体験版を公開しています。購入前にゲームの基本的な流れや雰囲気をお試しいただけます。また、後述のキャンペーンで使用する「フレンド登録」機能は体験版でもご利用いただけます。 ▼Steamストアページ(体験版はこちら) https://store.steampowered.com/app/4702980/TimelineTown/

■ Steamキープレゼントキャンペーン概要

https://x.com/wataritamastd/status/2066127266728628508

体験版の公開を記念して、公式X(旧Twitter)にて記念キャンペーンを実施しています。

【応募方法】

公式Xアカウント @wataritamastd をフォロー フレンド登録(体験版でも利用可) https://wataritama.com/timelinetown/friend-register.html キャンペーン用ボタンから #TimelineTownプレゼント を付けてポスト ▼キャンペーン投稿(応募サンプルはリプライ欄に掲載) キャンペーン投稿を見る

■ 製品情報

タイトル：TimelineTown -タイムラインタウン- ジャンル：シミュレーション（カジュアル／放置寄り） 対応プラットフォーム：PC（Steam ／ Windows 10 以降） 価格：700円（税込）／ US$4.99 配信開始日：2026年5月28日（体験版：2026年6月13日公開） 対応言語：日本語、英語 プレイ人数：1人（シングルプレイヤー） 開発・販売：WataritamaStudio（合同会社わたりたま） Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4702980/TimelineTown/ 公式サイト：https://wataritama.com/timelinetown/

※本作の開発では、プログラミング支援・ローカライズ・一部テキスト生成に生成AIを使用しています。

■会社概要

会社名：合同会社わたりたま（WataritamaStudio） 事業内容：ゲームの企画・開発・販売、VTuberとしての配信活動 公式サイト：https://wataritama.com/