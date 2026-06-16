東武百貨店 池袋本店では6月24日(水)から29日(月)までの6日間、「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を開催します。初出店7店舗を含む約60店舗が集結。注目は旬のフルーツや名産品を使用した冷たいパフェやスムージー。梅雨のジメジメと暑さを吹き飛ばすようなひんやりメニューをお楽しみいただけます。また、鮑をまるごと乗せた豪華海鮮弁当やボリューム満点の肉弁当など、会場で作る出来たてグルメを展開。そのほか、ラーメン王国である山形県山形市のラーメン店も、イートインで登場します。









◆暑さと梅雨のジメジメを吹き飛ばすようなひんやりメニュー

＜東武限定品＞

岩手【東北ドリッパーズ】

「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」

イートイン980円(1個)

岩手県産ブルーベリーを使用し、甘酸っぱさを引き立てるクランブルやヨーグルト、ソフトクリームと合わせた旬の味を楽しめるサンデー。





【東北ドリッパーズ】





＜東武限定品＞

山形【高橋フルーツランド】

「やまがた紅王と紅秀峰パフェ」

イートイン1,650円(1個)

大玉で酸味が少ないのが特徴の新品種やまがた紅王と紅秀峰をクリームにも使ったパフェ。





【高橋フルーツランド】





山形【カフェレストラングランロック】

「さくらモンブランパフェ」

イートイン1,480円(1個)

初夏だけの特別な味わい。

大粒さくらんぼとさくら香るクリームが織りなす贅沢なハーモニー。





【カフェレストラングランロック】





宮城【マルタの果汁工場 田所食品】

「シャインマスカットスムージー」

イートイン700円(1杯)

「ピオーネスムージー」

イートイン500円(1杯)

大正7年創業のぶどう農家が作る自社農園のぶどうを丸ごとクラッシュした贅沢スムージー。





【マルタの果汁工場 田所食品】





◆出来立てを楽しめる！豪華海鮮弁当や、ボリューム満点の肉弁当

＜東武限定品＞＜実演＞

宮城【歌津小太郎】

「鮑まるごと贅沢弁当」

2,970円(1折)

〈各日販売予定50点〉

三陸産鮑をまるごと乗せ、めかぶ漬を敷き詰めた一折。





【歌津小太郎】





＜実演＞

宮城【網地島屋】

「豪華海鮮いなり」

1,998円(1折)

〈各日販売予定30点〉

三陸産の銀鮭をはじめ、ウニ・カニなど8種類の店主自慢の海鮮を味わえる豪華な海鮮いなり。





【網地島屋】





＜東武限定品＞＜実演＞

宮城【仙台味乃吉】

「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」

2,916円(1折)

〈各日販売予定30点〉

仙台名物厚切り牛たんと仙台牛ステーキ・しぐれ煮をお楽しみください。

※牛たんは外国産を使用しております。





【仙台味乃吉】





＜東武限定品＞＜実演＞

山形【米沢 琥珀堂】

「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」

2,997円(1折)

〈各日販売予定50点〉

米沢牛のステーキと香ばしく焼き上げた牛串を食べられる贅沢なお弁当。





【米沢 琥珀堂】





◆お米にこだわったグルメ

＜初出店＞

山形【のら農園】

「さくらんぼサンド」

1,751円(3個入)

〈各日販売予定50点〉

山形県産のドライさくらんぼを自家製産のはえぬき米粉クッキーでサンド。





【のら農園】





山形【南陽バウム】

「やまがた「つや姫」米粉バウムブリュレりんご・ラフランス」

864円(1個)

つや姫100％の米粉と、自慢の平飼い卵を使用したふわふわ食感のバームクーヘンの中にクリームブリュレと山形県産りんごとラフランスをつめ込みました。





【南陽バウム】





＜初出店＞＜実演＞

岩手【岩泉味噌醸造】

「味噌焼きおにぎり」

300円(1個)

熟成味噌と岩手県花巻市のお米を使用したこだわりの焼きおにぎり。





【岩泉味噌醸造】





山形【あゆみキムチ店】

「つや姫キムチ(はくさい)」

381円(100gあたり)

山形県産「つや姫」を使った、ほんのり甘味の広がる白菜まるごと漬。





【あゆみキムチ店】





◆お食事処 ラーメン王国 山形県 山形市から出店

ラーメン消費額が4年連続で日本一となった山形市。

そんなラーメン王国である山形市のラーメン店がイートインで登場！

【あるます～ぷ】

「山形あるま赤ワイン塩ラーメン」

2,000円(1杯) 〈各日販売予定20点〉

透き通るスープに、高畠ワイナリーの赤ワインから作ったワイン塩でより深みのある味わいに。





【あるます～ぷ】





※6月16日(火)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり（イートイン）の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。

※数に限りがございます。

※山形・宮城・岩手県以外の素材を使用している場合がございます。









＜「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」概要＞

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約275坪)

期間 ： 2026年6月24日(水)～29日(月)

営業時間： 8階催事場 午前10時～午後7時

店舗 ： 約60店舗(うち初出店7店舗)