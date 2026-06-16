K-POP第5世代の自主制作グループ・ONE PACTが、2025年11月以来8か月ぶりに日本公演を開催することが決定しました。





ONE PACT : BLUE HOUR





2023年10月に韓国でデビューしたONE PACT(ワンパクト)は、メンバーのTAGがデビューミニアルバム「Moment」の先行公開曲1曲を除き、これまで発売した全楽曲の制作およびプロデュースに携わり、その他のメンバーもMV制作や振り付け制作、SNSコンテンツ制作に参加するなど、K-POP第5世代の自主制作グループとして積極的に活動を続けています。





そんなONE PACTが2025年11月以来8か月ぶりに開催する日本公演が、2026 ONE PACT HALL LIVE [ONE PACT : BLUE HOUR]です。ロンドン公演を皮切りに、アムステルダム、ボーフム、パリ、ベルリン、ワルシャワ、ブダペスト、リスボンまで8ヶ所にわたり開催した2度目のヨーロッパツアーを成功裡に終え、さらにパワーアップしたパフォーマンスにぜひご期待ください。なお、今回の公演は久しぶりにJAY CHANGも含めたONE PACT5人完全体での公演となります。





なお、ONE PACT OFFICIAL FANCLUB "＆HEART JAPAN"最速先行販売(先着)は、2026年6月12日(金) 19:00から、一般発売(先着)は2026年6月20日(土) 12:00からスタートします。









■公演概要

公演名 ：2026 ONE PACT HALL LIVE [ONE PACT : BLUE HOUR]

公演日時：2026年7月19日(日) 1部14:00開演／2部18:30開演





1部開場時間：VVIP/VIP 13:00(サウンドチェック会開始13:30) 一般 13:45

2部開場時間：VVIP/VIP 17:30(サウンドチェック会開始18:00) 一般 18:15

※開場時間は券種によって異なります。





会場：渋谷区文化総合センター大和田さくらホール https://shibu-cul.jp/access





チケット：

VVIPチケット/全席指定 18,000円(税込み)

特典 (1) 前方席確保(座席はVVIP購入者の中でランダムで配席します)

(2) サウンドチェック会参加

(3) 終演後ハイタッチ会参加(動画撮影可能)

(4) トレカ5枚セット贈呈(1.2部で絵柄が異なります)

(5) 2ショットセルカ抽選権利(入場時に抽選券を配布します)

※各部抽選で各メンバー8名様(合計40名様)をご招待

(6) 個人Special Meet&Greet抽選権利(入場時に抽選券を配布します)

※各部抽選で各メンバー3名様(合計15名様)をご招待

(7) 動画付きポストカード贈呈

*(4)(5)(6)(7)はスタッフからお渡しします。





VIPチケット/全席指定 15,000円(税込)

特典 (1) VIPエリア席後方確保(座席はVIP購入者の中でランダムで配席します)

(2) サウンドチェック会参加

(3) 終演後ハイタッチ会参加

(4) トレカ5枚セット贈呈(1.2部で絵柄が異なります)

(5) 5:1のグループフォト抽選権利(入場時に抽選券を配布します)

※抽選で各部8名様

(6) 団体Special Meet&Greet抽選権利(入場時に抽選券を配布します)

※抽選で各部3名様をご招待

*(4)(5)(6)はスタッフからお渡しします。





一般チケット/全席指定 11,000円(税込)

特典 (1) 終演後ハイタッチ会参加(撮影不可)

(2) トレカ1枚ランダム配布(1.2部で絵柄が異なります)

*スタッフからお渡しします。









■チケット注意事項

※チケットの券種の変更はできません。いかなる理由がございましてもチケットの返金はできません。

※座席をお選びいただくことはできません。座席はランダムで決定いたします。

※3歳以下入場不可、4歳以上有料

※お1人様各公演(各部)4枚までご購入可能









■チケット販売スケジュール

ONE PACT OFFICIAL FANCLUB "＆HEART JAPAN"最速先行販売(先着)

-2026年6月19日(金) 19:00～2026年6月24日(水) 23:59

URL： https://onepact.fanpla.jp/feature/886114fd9adf0f710f5704c02e31114c





キッスエンタ.jp一般発売(先着)

-2026年6月27日(土) 12:00～2026年7月12日(日) 23:59

URL：販売開始前までに公開します。









■イベントに関するお問い合わせ

キッスエンタ.jp https://kissent.jp/mailform





※施設・会場へのお問い合わせはご遠慮下さいますようお願いいたします。

※イベント及びチケットについて、ONE PACT日本公式ファンクラブサイトにお問い合わせいただきましても返答いたしかねます。予めご了承ください。









【SNS】

ONE PACT JAPAN 公式FC https://onepact.fanpla.jp/

ONE PACT JAPAN 公式X https://x.com/onepact_japan

ONE PACT公式YouTube https://www.youtube.com/@ONE_PACT

ONE PACT公式Instagram https://www.instagram.com/0nepact/

ONE PACT公式TikTok https://www.tiktok.com/@0nepact

ONE PACT公式X https://x.com/onepact_









【MV】

SANE

https://www.youtube.com/watch?v=C6--84TzxZc





YES,NO,MAYBE

https://www.youtube.com/watch?v=5abvr0khbU4