『百鬼夜行抄』の世界を“花暦”で楽しむ

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店は、2026年6月20日（土）から7月5日（日）までの期間、コミックス『百鬼夜行抄』（今市子 著／朝日新聞出版 刊）の「『百鬼夜行抄』複製原画展 ～花暦～」を、東京・虎ノ門の「magmabooks」にて開催いたします。

『百鬼夜行抄』は、1995年に連載が開始され、人間の業や悲哀を描く物語世界と、繊細で優美な画風が人気を博す漫画作品です。現在までにコミックス32巻を刊行、シリーズ累計発行部数は700万部を突破し、2026年4月からはライトアニメも放送・配信されています。

今回の原画展は「花暦」と題し、“四季の花”をコンセプトに展開いたします。原作者による描き下ろしイラストに加え、作品内で花や植物が描かれたイラストを中心に複製原画を展示。会場では、複製原画の受注販売に加え、作品の世界観にあわせて和のテイストで制作した限定オリジナルグッズを販売し、『百鬼夜行抄』の魅力をより深くお楽しみいただける企画を展開いたします。

四季の花々とともに彩られる『百鬼夜行抄』の幻想的な世界を、ぜひ会場にてご堪能ください。

「『百鬼夜行抄』複製原画展 ～花暦～」開催概要

開催期間：2026年6月20日（土）～7月5日（日）

会場：magmabooks ギャラリースペース「magmaspace」（東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック2階）

営業時間：平日・土曜 11:00～21:00 / 日曜・祝日 11:00～20:00

入場料：無料（予約不要）

特設サイト： https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/hyakkiyakosho

magmabooks 公式X：https://x.com/magmabook

magmabooks 公式Webサイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/magmabooks

主催：株式会社トーハン

運営：株式会社丸善ジュンク堂書店

四季の花と『百鬼夜行抄』の幻想世界を映した限定グッズを一部ご紹介

複製原画(完全受注生産)

サイズ：約480×600mm(12種)

価格：49,500円 (税込)

サイズ：約470×395mm(5種)

価格：38,500円(税込)

描き下ろしイラスト・歴代カバーイラストなどを、原寸大複製原画として販売。

先着50枚には、原作者直筆サインを入れてお届けします。

文香

サイズ：約5×9cm

価格：2,420円(税込)

紙や布に挟んで香りを移す名刺サイズのお香。中国の故事に由来する伝説の香「反魂香」をイメージして調合した、当原画展オリジナルの香りです。

陶器タンブラー

容量：約270ml

価格：3,850円(税込)

美濃焼の陶器に、職人が手塗りで釉薬を塗り掛けした陶器タンブラー。表面には尾白・尾黒を金縁取りで描いています。

『百鬼夜行抄 花暦』ご購入特典をご用意

「活版印刷ポストカード」(全1種)

複製原画をご購入いただいたお客様に進呈します。

「特製ミニカード」(全４種)

オリジナルグッズを税込3,000円ご購入ごとにランダムで1枚進呈します。

※1回のお会計につき、4枚までのお渡しとなります。

※特典はなくなり次第終了となります。

『百鬼夜行抄』の世界観を感じながら、ここでしか手に入らない限定アイテムをお楽しみいただける本企画へ、ぜひお越しください。

(C)今市子／朝日新聞出版