【大阪高島屋】原作40周年を記念した、異国情緒あふれるデザインの新作グッズが70点以上登場！『さくらももこ ゆめいろ商店』

株式会社高島屋(C)さくらももこ (C)さくらプロダクション

高島屋大阪店では、7月9日（木）から20日（月・祝）までの12日間、「ちびまる子ちゃん」原作40周年を記念した企画『さくらももこ ゆめいろ商店』を開催いたします。

本企画では、異国情緒あふれるデザインを取り入れた「ちびまる子ちゃん」のアイテムを、全国初登場となる70種類以上取り揃え販売いたします。さらに、「コジコジ」の関連商品も展開し、さくらももこ作品の魅力を幅広くご堪能いただけます。

また会場内には、さくらももこさんの原画の世界観を表現した新たなフォトスポットも登場。世代を超えて愛され続ける作品の魅力に触れていただける、ご家族でお楽しみいただける特別なイベントです。

【イベント先行販売グッズ(一例)】

ちびまる子ちゃんラバーキーホルダー エキゾチック(グリーン) 1,210円ちびまる子ちゃんラバーキーホルダー エキゾチック(オレンジ) 1,210円ちびまる子ちゃんラバーキーホルダー エキゾチック(パープル) 1,210円ちびまる子ちゃんアクリルキーホルダー エキゾチック(ターバン) 1,320円ちびまる子ちゃんアクリルキーホルダー エキゾチック(きのこ) 1,320円ちびまる子ちゃんアクリルキーホルダー エキゾチック(いちご) 1,320円ちびまる子ちゃんメッシュポーチフラット エキゾチック(おさかな) 1,980円ちびまる子ちゃんメッシュポーチフラット エキゾチック(ゾウ) 1,980円ちびまる子ちゃんミニトートキーケース エキゾチック(おさかな) 2,090円ちびまる子ちゃんリュック型ポーチ エキゾチック(ターバン総柄) 2,530円ちびまる子ちゃんエコポシェ エキゾチック(ランプ) 2,860円 ※写真は表裏のデザインです。※ポーチは1つです。ちびまる子ちゃんシナモンプリン ルイボスティー 1,381円

※イベント限定グッズはおひとり様各10点限りとさせていただきます。

※数量限定商品につきましては、急遽、販売方法などが変更する場合がございます。

【イベント限定グッズ（一例）】

ロールシール 990円ロールシールの内容（例）ペンケース 1,760円 ※表のデザインです。※裏のデザインです。toumeiアクリルコースター(熱帯魚) 1,320円toumeiアクリルコースター(コジコジ) 1,320円ミニハンカチ(読書) 880円

※イベント限定グッズはおひとり様各10点限りとさせていただきます。

※数量限定商品につきましては、急遽、販売方法などが変更する場合がございます。

【おすすめグッズ（一例）】

【フォトスポット イメージ】

【お買上げプレゼント】期間中、会場にて1レシート税込4,000円以上お買上げのお客様に「缶バッジ（全６種）」をランダムで1点プレゼントいたします。

レンゲ(ピンク・ブルー) 各990円餃子皿(雲文) 2,420円ちびまる子ちゃん フェイス型バッグチャーム 2,090円コジコジ フェイス型バッグチャーム 2,090円

※プレゼントは数に限りがございます。各日準備数に達し次第終了とさせていただきます。

※絵柄はお選びいただけません。

※当日レシートのみ有効。

※レシート合算不可。

※画像はイメージです。

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※コピーペースト推奨

(C)さくらももこ (C)さくらプロダクション

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。

※天候・交通事情により、イベント・販売開始時刻が遅れたり、イベント・販売内容を変更・中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。