【ホテルオークラ京都 岡崎別邸】『自家製シロップと純氷かき氷』を7月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント写真左から：「マンゴー × パッションフルーツ」「宇治抹茶 × 京丹波大納言小豆」「苺 × 練乳」

ホテルオークラ京都 岡崎別邸（所在地：京都府京都市左京区、総支配人：鎌田剛志）では、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで、本年の新作1種を含む『自家製シロップと純氷かき氷』3種をラウンジにて提供いたします。

夏の趣を感じる庭園を望むラウンジで季節限定のかき氷をご提供します。本年は「マンゴー × パッションフルーツ」「宇治抹茶 × 京丹波大納言小豆」「苺 × 練乳」の全3種をラインアップ。旬のフルーツを使用した夏らしいオリジナルかき氷から王道の組み合わせまで、素材や食感を重ねることで、ひと口ごとに味わいが移ろう“味のグラデーション”をお楽しみいただけます。

かき氷には、地下150mから汲み取った天然水を時間をかけて凍らせた純氷を使用しており、ふわりとした食感がシロップの味わいを引き立てます。また自家製のシロップは、京都・伏見で日本酒の仕込み水としても使われ、口当たりの柔らかさが特徴の「伏水」を使い、フルーツや抹茶など素材本来の味わいを感じていただけます。

『自家製シロップと純氷かき氷』2026年ラインアップマンゴー × パッションフルーツ

新作「マンゴー × パッションフルーツ」

旬を迎える宮崎県産マンゴーを贅沢に使用し、パッションフルーツの爽やかな酸味を合わせたトロピカルなかき氷です。

中には自家製杏仁豆腐を忍ばせ、濃厚なマンゴーの甘みとコク、爽やかな余韻をお楽しみいただけます。

宇治抹茶 × 京丹波大納言小豆

「宇治抹茶 × 京丹波大納言小豆」

祇園辻利の宇治抹茶を贅沢に使用した濃厚な抹茶シロップをかけ、京丹波産の大納言小豆と白玉をあしらいました。

食べ進めると、寒天ゼリーと黒蜜シロップが味わいに加わり、抹茶のほろ苦さから、黒蜜の上品な甘さへと移ろう味の変化を感じられます。

苺 × 練乳

「苺 × 練乳」

自家製苺シロップと練乳のエスプーマが織りなす、華やかな味わいのかき氷。濃厚な苺のコンフィを添え、苺の甘酸っぱさと豊かなコクをお楽しみいただけます。

中にはライチのジュレとナタデココを忍ばせ、爽やかな香りと食感のアクセントを加えました。

『自家製シロップと純氷かき氷』2026年の提供概要

【提供期間】2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【提供時間】11:00～21:00（L.O.20:30）

【提供場所】ホテルオークラ京都 岡崎別邸 「ラウンジ」 (1階)

【料金】各2,800円（消費税・サービス料込）

【お問い合わせ】TEL：075-771-5766

※お席のご予約は承っておりません。

※氷がなくなり次第終了となる場合がございます。

「ラウンジ」内観ホテルエントランス

ホテルオークラ京都 岡崎別邸について

ホテルオークラ京都 岡崎別邸は、京都・岡崎の文化と自然に抱かれた全60室のホテルです。



銀閣寺や南禅寺、平安神宮、京都国立近代美術館などが点在する岡崎は、受け継がれてきた美意識が今もなお日常に息づく、京都を代表する文化芸術エリアです。



親鸞聖人草庵跡と伝わる真宗大谷派岡崎別院（東本願寺岡崎別院）に隣接するホテルでは、ロビーやダイニングから庭園の景色を、客室からは東山の豊かな自然を望むことができます。四季折々に移ろう風景と静寂に包まれた空間が、心安らぐひとときを演出します。



館内には、京都の伝統工芸を継承する後継者によるプロジェクトユニット「GO ON」をはじめ、伝統の技と現代の感性が融合した工芸作品を随所に配し、今に息づく京の美意識を感じられる設えとしています。



余白を大切にした静かな空間、美食、そしてお客様一人ひとりに寄り添うおもてなし。ホテルオークラ京都 岡崎別邸は、京都ならではの豊かな時間と心に残る滞在をご提供いたします。



所在地 ： 京都市左京区岡崎天王町26-6

階数 ： 地上4階

客室数 ： 60室

レストラン ： フランス料理、ラウンジ

その他の施設 ： フィットネス

アクセス ： 京都駅よりタクシーで約25分、京都市営地下鉄東西線「蹴上」駅 徒歩14分、京都市営バス「岡崎神社前」停留所 徒歩1分

公式サイト：https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kyotookazakibettei_hotelokura/