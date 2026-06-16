LOGOS最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズから新登場！「氷点下パックdaily2・フレキシブル」＆「氷点下パック・ギャップディスク」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、LOGOS最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズから、凍結時間約2時間で巻いたり曲げたりできる「氷点下パックdaily2・フレキシブル」と、隙間に差し込みやすい薄型の「氷点下パック・ギャップディスク」を、2026年5月28日に発売いたしました。

【 氷点下パックdaily2・フレキシブル 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11860

【 氷点下パック・ギャップディスク 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11859

本製品は、LOGOSが展開する最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズから新たに登場した、約２時間の超高速凍結を実現し、折り曲げ可能なフレキシブルタイプ「氷点下パックdaily2・フレキシブル」と、コンパクトなディスク型で狭いスペースにも差し込みやすい「氷点下パック・ギャップディスク」です。用途に応じて選べるラインアップが充実し、アウトドアシーンはもちろん、日常の買い物など幅広いシーンで活躍します。

「氷点下パックdaily2・フレキシブル」は、約2時間で凍結する超高速仕様で、使いたいときにすぐ凍らせて使用できる手軽さが特長です。巻いたり曲げたりできるフレキシブルな仕様により、ペットボトルに巻き付けて飲料の冷たさをキープしたり、クーラーバッグの隙間にフィットさせたりと、シーンに応じた使い方が可能です。約1時間程度の保冷を想定した設計で、買い物時の生鮮食品や冷凍食品の持ち帰りをサポートします。さらに、日本製で植物性天然高分子を採用しているため、安心して日常使いできます。

「氷点下パック・ギャップディスク」は、一般的な保冷剤と比較して約8倍の冷却力を誇る、コンパクトなディスク型保冷剤です。約15×10cmの扱いやすいサイズに加え、厚さ約2cmの薄型設計により、食材の間やバッグ内の隙間にも差し込みやすく、日常のお買い物からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。また、容器には半透明仕様を採用しており、凍結前は透明、凍結後は白く変化するため、凍結状態をひと目で確認できます。内容物には植物性天然素材を使用し、表面には抗菌仕様を施しているため、清潔かつ安心して使用できます。

さらに、「氷点下パック(R)」シリーズは、別売りのソフトクーラー「ハイパー氷点下クーラー」との併用により性能を最大限に発揮し、マイナス温度を長時間維持できるため、セットでの使用がおすすめです。

超高速凍結を実現したフレキシブルタイプの保冷剤「氷点下パックdaily2・フレキシブル」と、冷却能力約8倍の高性能を実現した薄型タイプの保冷剤「氷点下パック・ギャップディスク」をアウトドアシーンでの食材の冷却のほか、日常シーンでもぜひご活用ください。

・製品概要（左) 氷点下パックdaily2・フレキシブル (右) 氷点下パック・ギャップディスク

LOGOSが展開する強力保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズから新たに2タイプが登場。約2時間の超高速凍結を実現し、折り曲げ可能なフレキシブルタイプ「氷点下パックdaily2・フレキシブル」と、コンパクトなディスク型で狭いスペースにも差し込みやすい「氷点下パック・ギャップディスク」。用途に応じて選べるラインアップが充実し、アウトドアシーンはもちろん、日常の買い物など幅広いシーンで活躍。

「氷点下パックdaily2・フレキシブル」

氷点下パックdaily2・フレキシブル

約2時間の超高速凍結を実現し、使いたいときにすぐ凍らせて使用できる手軽さが特長。巻いたり曲げたりできるフレキシブル仕様により、ペットボトルに巻き付けて飲料の冷たさをキープしたり、クーラーバッグの隙間にフィットさせたりと、シーンに応じた使い方が可能。約1時間程度の保冷を想定した設計で、生鮮食品や冷凍食品の持ち帰りをサポートするほか、日本製で植物性天然高分子を採用しているため、安心して日常使いできる。

「氷点下パック・ギャップディスク」

氷点下パック・ギャップディスク

一般的な保冷剤と比較して約8倍の冷却力を誇るコンパクトなディスク型氷点下パック。約15×10cmの扱いやすいサイズに加え、厚さ約2cmの薄型設計により、食材の間やバッグ内の隙間にも差し込みやすく、使い勝手に優れている。また、容器には半透明仕様を採用し、凍結前は透明、凍結後は白く変化するため、凍結状態をひと目で確認できる。内容物には植物性天然素材を使用し、表面には抗菌仕様を施しているため、清潔かつ安心して使用できる。

別売りのソフトクーラー「ハイパー氷点下クーラー」との併用により、「氷点下パック(R)」シリーズの性能を最大限に発揮する。食材や飲み物を長時間しっかり冷やしたいシーンに最適。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1092_1_4c686e4ca18c4f5b241079f61d65d7c4.jpg?v=202606161252 ]

【 関連製品 】

・「氷点下パック(R)」 シリーズ

https://www.logos.ne.jp/products/gear/8/37

・「ハイパー氷点下クーラー」 シリーズ

https://www.logos.ne.jp/products/gear/8/35

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年5月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 27モデル 】https://www.logos.ne.jp/news/1638

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=890

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 氷点下パックdaily2・フレキシブル 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11860

【 氷点下パック・ギャップディスク 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11859

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

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