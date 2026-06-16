【導入1,300施設突破】習い事DX『Schola+（スコラプラス）』が、人手不足のスクール運営の″転機″に

VISH株式会社

VISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵 浩之）のスクール管理システム「Schola+（スコラプラス）」は、2026年6月16日に累計導入施設数1,300施設を突破しました。

少子化による市場縮小と人手不足の深刻化が同時進行する中、習い事・スクール業界は従来の運営からの脱却を迫られています。スコラプラスは、省人化・キャッシュレス化を軸とした業務効率化で人手不足を解消しながら、デジタル化による集客を支援するスクール管理システムです。「お客さまにとって一番良いかたち」を追求し、現場の声を起点に機能を磨き続けることで、全国の習い事・スクールが直面する課題の解決に貢献しています。

スイミングスクールや体操教室、ダンススクール、英会話教室など多種多様なスクール様にご利用いただいています。

■Schola+（スコラプラス）が選ばれ続ける理由

自社調査では、選ばれた理由として「必要な機能が揃っている」が97%※1、「月額費用が低価格」が70%※1と上位に。導入後のサポート満足度も約95%※2を維持し、「知人・同業者に紹介したい」と答えた施設は94%※3に上ります。機能・価格・サポートへの高い評価が、全国1,300施設からの支持につながっています。

※1）導入理由に関する自社アンケート（複数回答、n=178）

※2）2025年度顧客満足度に関する自社アンケート（有効回答数338件）、サポート対応に「満足」「やや満足」と回答した合計

※3）「積極的に紹介したい」「紹介する企業があればしたい」と回答した合計（同アンケート）

- 圧倒的なコストパフォーマンス（初期費用・更新料0円）：人件費や運営コストの削減が急務となる今、会員数が増えても追加費用が発生しない料金体系は、規模を問わずあらゆるスクールの経営を後押しします。- 20以上の業種に対応する柔軟性：スイミング、ダンス、学習塾など、業種ごとに異なる運用に対応。少ない人員でも現場の運用にシステムを合わせられるため、省人化を無理なく実現できます。- 徹底した有人サポート：電話・メール・遠隔操作でのサポートを無償で提供。IT人材の確保が難しい現場でも、安心して導入・運用できます。- 現場の声を踏まえた機能開発：導入施設からの要望をもとに機能を継続的にアップデート。体操クラブ向けの種目進級管理など、業界特化の機能も充実しており、現場のリアルな課題に対応し続けています。

▼ 導入施設さまの声

「振替確認の作業に1時間以上かかっていましたが、導入後はほぼゼロに。削減できた時間を指導プログラムの作成にあてられるようになりました。」

― 沖口まこと体操クラブ様

「とにかく紙が多い状態でしたが、業務効率が一気に上がりました。請求業務では半日かかっていた作業が30分になりました。」

― アクセス・ジャパンスポーツクラブ様

「体験レッスンの申し込みをオンラインフォームに切り替えたことで、取りこぼしがなくなりました。入会率も向上し、多いときは1ヶ月で約14件の体験予約が入るようになりました。」

― English Play Room様

■開発背景

きっかけは、スイミングスクールからの相談でした。

「バスの到着時刻を保護者に伝えたい」という要望をきっかけに現場へ足を運ぶと、そこには想像以上の実態がありました。紙の台帳での会員管理、手渡しの月謝徴収、プリントや電話での保護者連絡など、あらゆる業務がアナログのまま残されており、コーチやスタッフは毎日膨大な「作業」に時間を奪われていました。本来、生徒の指導や保護者とのコミュニケーションに使うべき時間が、地道な事務作業によって日々失われていたのです。

「この課題を、なんとかしたい。」という想いのもと、2014年にスコラプラスの開発がスタートしました。スコラプラスは、スクール運営者が抱える多様な課題に寄り添い、「お客さまにとって最も適した解決策」を考える姿勢を大切にしています。

■今後の展望

スタッフが好きなことを、好きでいつづけられるよう現場の声に耳を傾けながら、指導やコミュニケーションに集中できる環境をつくり続けることが、私たちの変わらない使命です。これからも「プラスの価値」を届け続けるため、以下の機能アップデートを予定しています。

- クレジットカード決済の拡充お客様からの要望と現場の課題感を受け、システムとクレジットカード端末がシームレスに連携できる機能を開発中です。キャッシュレス化が加速する中、店頭決済のさらなる省力化を実現します。- 「れんらくアプリ」のコース変更機能これまで窓口や電話で対応していたコース変更の手続きを、アプリ上で完結できるようになります。スタッフの対応負荷を減らしながら、会員の利便性も同時に向上します。- コーチ専用アプリでのメッセージ送信機能施設と会員・保護者間のコミュニケーションをアプリ内で一本化。連絡手段の分散によるムダを解消し、より迅速で確実なやり取りを実現します。

1,300施設様との歩みを力に、スコラプラスはこれからも現場の課題に向き合い続けてまいります。

■企業概要

社名：VISH株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦二丁目10番13号 SC錦ANNEX 5F

代表者：代表取締役 田淵 浩之

事業内容：

○クラウドサービス提供事業

「スコラプラス」「バスキャッチ」等各種クラウドサービスの企画・運営・開発

○システム開発、技術支援事業

Webシステムの受託開発、技術支援、サイトデザイン制作

設立：2004年12月

TEL：052-232-2311

URL：http://www.vish.co.jp/