【名古屋タカシマヤ】【タカシマヤ ゲートタワーモール】最大70％オフ！2026年夏のセールは6月26日(金)10時スタート

株式会社 ジェイアール東海高島屋

JR名古屋駅直結の百貨店「ジェイアール名古屋タカシマヤ」および専門店「タカシマヤ ゲートタワーモール」では、2026年夏のセールを6月26日(金)より同時開催いたします！春物から今すぐ活躍する盛夏物まで、幅広い商品をお求めやすい価格でご提供します。さらに、婦人靴売場や和洋食器売場では、この時期だけの特別なお得なセットも数量限定で販売いたします。

【百貨店】ジェイアール名古屋タカシマヤ『タカシマヤ クリアランス』

■会期：2026年6月26日（金）～7月7日（火）

■参加ブランド：約300ブランド

■値引き率：10％～最大70％

■営業時間：午前10時～午後8時（一部店舗により異なる）

「タカシマヤ クリアランス」特設サイト :https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2026summer_sale/

【専門店】タカシマヤ ゲートタワーモール『キュンキュンセール』

■会期：2026年6月26日（金）～7月7日（火）

■参加ブランド：約75ショップ（サービス・飲食・一部物販を除く）

■値引き率：10％～最大70％

■営業時間：午前10時～午後8時（一部店舗により異なる）

「キュンキュンセール」特設サイト :https://www.jr-tgm.com/cp/qunqunsale/※6月19日(金)公開

【百貨店】婦人靴売場からはお得な福袋が登場！お出かけに使える夏の必需品やアクセサリー

履き心地抜群！ドイツのシューズブランドでは６～７万円相当が入ったお得な福袋をご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階 婦人靴売場

＜ガポール＞夏の福袋 25,000円（10セット限り）※6月26日(金)～28日(日)のみの販売 ※福袋の内容については商品ごとに異なります ※写真はイメージです

冠婚葬祭で活躍する「アコヤパールジュエリー」クリアランスだけのお得なセットを特別販売

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 宝飾品売場

生産量の減少から価格高騰傾向にある（※）アコヤパールをぜひこの機会に。

(※)ファッションスナップ「日本産真珠の価格が約2倍に高騰、専門家が語る「4つの背景」とは？」より

アコヤ真珠２点セット (ネックレス・ピアス) （7.0～7.5cm） 297,000円 から ※写真はイメージです

長く暑い夏を乗り切る、日差し対策にもおすすめな帽子を20％～30％オフでご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 1階 婦人洋品売場

※写真はイメージです

ファーストシューズからジュニアサイズまで、お子さまの成長を支える子ども靴を20~30％オフでご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 8階 ベビー・子ども服売場

※写真はイメージです

【百貨店】ブランド食器の周年特別セットやタオル、機能性インナーなどお得な生活アイテム

老舗食器ブランド＜ナルミ＞創業80周年を記念して45％オフのお得な5点セットを特別販売

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階 和洋食器売場

世界中のホテルやレストランで使用されている、日本を代表するテーブルウェアブランド。今回は、カレー皿やスクエアボウルなど家庭で使いやすいシリーズをご用意。

※画像は一例です。

＜ナルミ＞「スタイルズ・スクエア」 24cm スクエアプレート 5枚セット 8,800円

汗ばむ夏もさらっと快適に過ごせる、綿100％・メッシュ素材の機能性インナーを30％オフでご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階 ランジェリー＆リラクシング売場

＜トリンプ＞左からインナートップ（3分袖）M/Lサイズ 2,695円・LLサイズ 2,849円、インナーボトム （3分丈） M/Lサイズ 2,464円・LLサイズ 2,618円、インナートップ（タンクトップ) M/Lサイズ 2,464円・LLサイズ 2,618円

高品質なタオルを30％～40％オフでご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階 寝具＆バス・トイレタリー売場

※写真はイメージです

男性用アンダーウェア・靴下を20~30％オフでご用意

■ジェイアール名古屋タカシマヤ8階 衣料雑貨売場

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。