セルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」をコンビニエンスストア29店舗に試験導入　6月17日（水）より順次サービス開始

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、当社）は、ファミリーマートの計29店舗にセルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」を試験的に導入し、2026年6月17日（水）より順次サービス提供を開始いたします。

今回の試験導入では、駅周辺や繁華街など利用ニーズが見込まれる店舗を中心に設置し、急な通信環境の確保や外出先での通信ニーズに対応いたします。また、利用状況やお客さまの反響を踏まえ、設置店舗の拡大を含めた今後の展開を検討してまいります。

「WiFiBOX」は、モバイルWi-Fiルーターを非接触で簡単に即日レンタルできるシェアリング型サービスです。ルーターには充電用ケーブルが搭載されており、スマートフォンの充電も可能。日本国内の無制限（速度制限あり）プランの場合、1日840円（税込）と手ごろな料金も魅力のひとつです。

「WiFiBOX」が好評の背景に、「最寄りの駅や商業施設で、自身のタイミングで受け取りや返却ができる」という点があり、月末の「ギガ不足」や外出先でのリモート会議、旅行で訪れた訪日外国人観光客のご利用などあらゆる通信場面でご活用いただいております。

今回の設置背景

近年、スマートフォンの普及や動画配信サービス、オンライン会議、クラウドサービスの利用拡大などにより、通信環境は日常生活のみならず、仕事や学習、娯楽など幅広いシーンにおいて欠かせない存在となっています。一方、コンビニエンスストアは日常生活を支える身近な存在として多くの人に利用されています。食品や日用品の購入にとどまらず、公共料金の支払い、各種サービス提供など、その役割は多様化しており、生活インフラとして重要な役割を担っています。

こうした背景を踏まえ、WiFiBOXは「月末のギガ不足」や「突然のリモート会議」、「大容量を消費する動画鑑賞」など日常のさまざまな場面で手軽にご活用いただける通信サービスとして、ファミリーマートの一部店舗で試験導入することとなりました。駅や繁華街周辺の身近な場所でWi-Fiルーターを受け取り・返却できる環境を整備することで、急な通信環境の確保が必要な場面にも対応し、お客さまの利便性向上を目指します。

また、本取り組みを通じて、利用状況やお客さまの反響を踏まえながら、設置店舗の拡大やサービス向上など今後の展開を検討してまいります。

設置概要

■WiFiBOX設置店舗

東京都、埼玉県、大阪府のファミリーマート合計29店舗

設置場所の詳細は、以下のWiFiBOX設置場所一覧よりご確認ください。

https://wifibox-jp.telecomsquare.net/location_list.php

■サービス開始日：2026年6月17日（水）より順次

■受取・返却可能時間：各店舗の営業時間に準ずる

※店舗によって営業時間が異なるため、事前にご利用店舗の営業時間をご確認ください。

※深夜0:00以降にお受け取りされる場合は、ご予約の際、受取日の日付にご注意ください。

「WiFiBOX」の特徴

■予約・受取・返却とすべてのステップが非接触で完了し、驚くほど簡単な使用体験を提供

Web予約後、駅や空港などに設置しているボックスからWi-Fiルーターを引き抜くだけで簡単にレンタルできます。また、WiFiBOX貸出機が設置されている場所であれば受取場所と異なる場所での返却も可能です。

■設置場所は全国700か所以上（6月1日現在）

駅、空港、商業施設、ホテルや旅館、観光案内所など47都道府県700か所以上にWiFiBOXを設置しています。ご自宅やオフィスの近く、いつも利用する駅など、ご自身の予定に合わせた受取・返却場所をお選びいただけます。

WiFiBOX設置場所一覧 :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 109人（2026年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/