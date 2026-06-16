和食さと 「父の日キャンペーン」が6/19（金）から4日間限定で開催!!

SRSホールディングス株式会社

キャンペーン実施期間：6月19日（金）～6月22日（月）

■お得な食べ放題で「いつもありがとう」の気持ちを伝えよう！「父の日キャンペーン」を今年も開催

国内202店舗を展開する「和食さと」では、6月21日(日)の父の日に合わせ、さと式焼肉/しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題がお得にご利用いただける「父の日キャンペーン」を6月19日（金）～6月22日（月）の4日間限定で開催いたします。期間中、対象コースをご注文いただくと、大人・シニアの方で、お一人様税込330円引でご提供いたします。お肉に野菜、豊富な一品料理もご用意しており、ご家族みなさまが大満足なお食事となること間違いなし。「いつもありがとう」の気持ちを込めて、美味しい・楽しいお食事のひとときをプレゼントするのはいかがでしょうか。お得なこの機会に、ぜひ和食さとの食べ放題をお楽しみください。

「父の日キャンペーン」対象食べ放題コースはこちら！

「さと式焼肉」 ・「さとしゃぶ」・「さとすき」の下記食べ放題コースが対象

■黒毛和牛コース ■牛＆豚プレミアムコース ■初夏の北海道フェア食べ放題コース

※「さとしゃぶ」「さとすき」牛＆豚スタンダードコース・厳選豚プレミアムコース・厳選豚スタンダードコースは対象外です。

■和食さとの食べ放題は約１00品以上が食べ放題!!

人気の３種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」、「すき焼き食べ放題：さとすき」そして「焼肉食べ放題：さと式焼肉」の各コースを販売しております。お鍋や焼肉で楽しめるお肉・野菜・〆の一品はもちろん、豊富な一品メニューも合わせ、100品以上が食べ放題！一品料理はお寿司や天ぷら、揚げ物などバラエティ豊かなラインナップでご用意しております。

お父さんにもおすすめ！おすすめの食べ放題一品メニュー左：まぐろのユッケ風 右：茄子の揚げびたし焼とり各種(タレ) ※ネギ塩だれもお選びいただけます。

さらに「まぐろのユッケ風」や「茄子の揚げびたし」などおつまみメニューや、タレ・ネギ塩ダレの2種で楽しめる焼とり各種といった焼きものも。お酒と一緒にも楽しめるラインナップで、お父さんも満足すること間違いなし！

そして、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由で食べ放題!!ご家族みなさまでお楽しみいただけます♪

■さらに北海道グルメが楽しめる「初夏の北海道フェア食べ放題」もキャンペーン対象!!

北海道産帆立貝柱を楽しむ「帆立のお造り」「帆立にぎり」や、ほくほくの「きたあかり」を使った特別メニュー、〆にぴったりな「スープカレー(小ごはん付)」、濃厚チーズがたまらないデザート「バスクチーズケーキ」など、北海道グルメが食べ放題で楽しめるコースもお得に楽しめるチャンス！

この機会にぜひ和食さとの食べ放題メニューをお楽しみください。

【キャンペーン概要】

■対象店舗 和食さと全店(202店舗)

■キャンペーン期間 2026年6月19日（金） ～ 6月22日（月）

※売り切れの際はご容赦ください。

※本キャンペーンは予告なく変更/中止する場合があります。

※一部店舗では改装工事などにより休業している場合があります。

※一部店舗では食材の状況等により商品内容、食器等が異なる場合があります。

■和食さとの人気の食べ放題コース

和食さとの食べ放題は、しゃぶしゃぶ/すき焼き/さと式焼肉が120分食べ放題の3つのコースをご用意しています。その中でも人気の「さとしゃぶ牛＆豚プレミアムコース」では、鍋食材やお寿司など一品料理を合わせて約100品以上が食べ放題です。さらに、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由に選んで食べ放題なところが人気のヒミツです。

自由に楽しめる和食さとの「食べ放題」で、家族や仲間と団らんの時間をお過ごしください。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/