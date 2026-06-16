舞鶴市

舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会（事務局：舞鶴市スポーツ振興課）は、10月12日（祝）に開催する「舞鶴赤れんがハーフマラソン2026」の運営に欠かせない「大会サポーター（ボランティア）」の募集を、6月8日（月）より開始しました。

サポーターの皆さんによる温かい支えや応援は、全国から集まるランナーにとって大会の一番の魅力であり、大切な思い出となります。一体感あふれる素晴らしい大会を一緒に創り上げていただける人からのご応募をお待ちしております。

募集要項

活動日時：10月12日（祝）6:30～13:00頃（※時間は目安、途中参加・早退は不可）

主な活動内容：

大会会場でのランナーサービス（会場案内、ゴール後の給水など）

コース沿道の整理、ランナーへの給水対応 など

応募条件：

高校生以上。※中学生以下は保護者などの引率者同伴で参加可能

長時間の立ち仕事が可能で、指定の時間・場所で活動できる人

事前のスタッフ説明会に参加できる人（代理出席も可）

支給物品： スタッフウェア（帽子・Tシャツ）、昼食代（クオカード500円分）

申込方法

6月8日（月） ～ 8月17日（月）に、オンライン申し込みフォームか必要事項を記入し、郵送、FAX、Eメールで同事務局へ。

申し込みフォームは以下からアクセス可。

https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/surveys/8415580707705667902

【問い合わせ】

舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会事務局

〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044 舞鶴市 生涯学習部 スポーツ振興課内

電話：0773-66-1058

FAX：0773-62-9891

Mail：suposin@city.maizuru.lg.jp

詳しくはこちら

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000015183.html