フラッグシップ、Shopifyストア向けマイページ拡張アプリ『Mypage Blocks』を新規リリース

フラッグシップ株式会社

ECサイト構築支援および Shopify アプリ開発を行うフラッグシップ株式会社（本社：東京都、以下「当社」）は、Shopify の「New Customer Accounts（新しいカスタマーアカウント）」のマイページをコード編集なしで日本市場向けに最適化できる Shopify アプリ『Mypage Blocks（マイページ・ブロックス）』をリリースいたしました。

Shopifyが移行を推奨している「New Customer Accounts」への対応を見据え、「Legacyカスタマーアカウント」から「New Customer Accounts」への移行において、これまで Liquid テンプレートで実現していた日本市場特有のマイページ機能を、これ 1 つで再現・拡張できるだけでなく、Shopify Plus限定のチェックアウト拡張にも対応した「日本のマイページ運営オールインワン」アプリです。複数機能をひとつのアプリで提供することで、マイページ運用の効率化を支援します。

Shopify App Store(https://apps.shopify.com/mypage-blocks?%20%20%20%20%20%20utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=mypage-blocks)

対応言語： 日本語

■ New Customer Accountsへの移行に伴う、日本向けマイページ拡張ニーズに対応

Shopify は現在、セキュリティとパフォーマンスに優れた「New Customer Accounts」への移行を推進しており、従来の「Legacy カスタマーアカウント」は 2026 年中に完全廃止スケジュールが発表される予定です。

これまでの Legacy アカウントでは、Liquid テンプレートを編集することで自由に会員ページをカスタマイズできました。しかし新しいアカウントページではコードの直接編集が禁止され、アプリ（UI エクステンション）経由でのみカスタマイズが可能となっています。

特に日本の EC 事業者にとっては、誕生日・性別などのプロフィール項目の追加、フリガナ入力、配送先住所のカナ管理といった、日本のマイページ運営に欠かせない機能をどう再現するかが課題となっています。

『Mypage Blocks』は、日本のEC運用で求められるマイページ機能を、New Customer Accounts環境でも柔軟に提供できるよう支援します。

■ 『Mypage Blocks』の3つの特長

【特長1】日本のマイページに必要な機能を、1アプリで完結

複数のアプリを組み合わせなくても、日本の EC 運営で求められる主要機能を1 つのアプリ内でブロック単位で配置できます。

プロフィール項目の自由な追加・編集



誕生日・性別・部署名など、マーチャントが任意のプロフィール項目をブロックとしてマイページに追加できます。顧客はマイページから直接編集可能。プリセット項目（フリガナ・誕生日・性別等）も用意しています。

配送先ごとに紐づくフリガナ管理



配送先住所それぞれに対応するフリガナを保存できます。実家・勤務先・贈答先など、複数の届け先がある顧客に対しても、配送伝票への正確な宛名カナ印字が可能です。

フリガナ入力サポート



配送先住所のフリガナ入力欄では、顧客がひらがなで入力した場合でも自動的にカタカナに変換します。また、半角カナで入力された場合も全角カタカナに統一されるため、データの表記揺れを防ぎ、伝票印字や顧客検索の精度を保つことができます。

郵便番号からの住所自動補完（Shopify Plus 限定・チェックアウト）



本アプリは Shopify Plus のチェックアウトで、日本郵便が公式に提供する住所データを参照する仕組みに置き換え、郵便番号を入力するだけで都道府県・市区町村・町名を正確に自動入力。お客様の入力時間短縮と入力ミス削減により、カゴ落ち防止にもつながります。

【特長2】マイページでの顧客アクションを起点に、Shopify Flow と連携

従来のLiquidベースのマイページでは、顧客がマイページ上でプロフィール項目などを編集・保存したという『その場の操作』を直接の起点にして、Shopify Flowの自動化を組むことはできませんでした。

『Mypage Blocks』では、顧客がマイページでプロフィール項目を編集したり通知設定を変更したりするタイミングで、Shopify Flow の専用トリガー「Customer Profile Updated」が発火します。どの項目に・どのような値が入力されたかまで詳細に Flow に渡せるため、以下のような自動化をノーコードで組み立てられます：

・誕生月が登録された時に「誕生月クーポン対象」タグを自動付与

・フリガナが登録された時に Klaviyo セグメントへ自動追加

・部署名が登録された時に B2B 価格を自動適用

蓄積されるデータはすべて Shopify 標準のメタフィールドに保存されるため、Klaviyo・Shopify Flow・各種 CRM ツールとシームレスに連動できます。

【特長3】オールインワン構成で個別アプリ契約を不要に

従来は「フリガナ収集」「住所自動補完（Shopify Plus限定）」「会員 QR コード」「お知らせバナー」「インボイス対応の領収書発行」など、機能ごとに別々の Shopifyアプリを契約する必要がありました。本アプリは複数機能をまとめて提供することで、月額料金・管理工数の両面でコストを抑えます。

■ 主な機能カテゴリ

・プロフィール＆アカウント管理

カスタムメタフィールド編集（誕生日・性別等）、フリガナ入力、

プロフィール入力促進バナー

・住所帳拡張

配送先ごとの宛名カナ管理、都道府県の日本語表示

・通知・マーケティング設定

カテゴリ別メルマガ購読設定

・注文管理

注文履歴のフィルタリング・検索、インボイス制度対応の領収書

ダウンロード

・コンテンツ

FAQ 等の独自カスタムページ追加、お知らせバナー

・ロイヤルティ

会員 QR コード生成（店頭スキャン対応）

・連携・自動化

Shopify Flow 連携（マイページ操作を起点とした自動化）

・チェックアウト拡張（Shopify Plus 限定）

郵便番号→住所自動補完、チェックアウト宛名カナ自動入力

■ 料金プラン

Free プラン（＄0 / 月）

本サービスの初回リリース時点における主要機能を、無料でご利用いただけます。複数の有料アプリを個別契約するよりも、圧倒的にコストを抑えてマイページ拡張を実現できます。

※ なお、機能追加および提供範囲の見直しに伴い、一部機能の有料化や有料プランの新設について将来的に検討する可能性があります。プラン構成の変更が生じる場合は事前にご案内いたします。

■ 今後の展望：日本発の「Mypage」思想を世界へ

英語圏では「Account Page（設定画面）」と呼ばれる領域ですが、日本の ECにおいて「マイページ」は顧客とブランドの絆を深める特別な場所です。Mypage Blocks は、本アプリを通じて、日本のEC運用で培われたマイページ機能の価値を国内外のShopifyマーチャントに提供してまいります。

フラッグシップ株式会社は豊富なアプリ開発実績に基づくノウハウでお客様の課題を解決いたします。今回のリリースに関する取材はもちろん、「自社アプリの構築を検討している」「既存アプリのデータ連携やマーケティングを強化したい」といった企業様からのご相談も大歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

インストールする :https://apps.shopify.com/mypage-blocks?%20%20%20%20%20%20utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=mypage-blocks&locale=ja

フラッグシップについて

フラッグシップは「Develop Maps」をパーパスに掲げ、エンタープライズのECリニューアル開発を主軸に事業を展開しています。2013年に日本初のShopify開発パートナーとして認定されて以来、ERP・WMSとの高度な連携やShopify標準を逸脱したカスタム機能の開発に強みを持ち、国内外の大規模ECサイトのリニューアルやグローバルEC構築を手掛けてきました。その実績は高く評価され、2024年にはShopify Japanより「Enterprise Partner of the Year」を受賞。2025年1月からは「Shopify Premier Partner」として認定されています。Shopify社がエンジニアリングにこだわりを持つように、私たちもまたその姿勢を自らのアイデンティティとして大切にし、お客様のビジネスのゴールを的確に捉え、ビジネス成長を力強くサポートしてまいります。

フラッグシップ株式会社 / Flagship Inc.

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

代表取締役：神馬 光滋 / Koji Jimba

設立：2012年7月4日

コーポレートサイト：https://flagship.cc