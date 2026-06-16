夏休みの子連れ旅行に、遊んで育む新体験を　里創人倶楽部 伊勢志摩が『遊育』ステイを提案

株式会社エムアンドエムサービス的矢湾を望む新遊具エリアで、楽しそうにあそぶ子どもたち

株式会社エムアンドエムサービス（本社：京都府亀岡市、代表取締役：小池 悟）が運営する「里創人倶楽部 伊勢志摩（三重県志摩市）」は、『遊育（ゆういく）』をテーマに、株式会社ボーネルンドの協力のもと、多様な子どもたちが一緒に楽しめるインクルーシブな屋外遊具エリアを新設しました。

これに伴い、2026年6月6日には関係者を招いた体験内覧会を開催。子どもたちが元気に遊具であそぶ様子をご覧いただいたほか、ボーネルンド担当者によるコンセプト説明や、ホテルが目指す『遊育』の考え方について紹介しました。

“泊まる”から“育つ”へ。子連れ旅行や家族旅行において、子どもの成長を支える新たな滞在価値を提案する新エリアの魅力を体感いただきました。

なぜ里創人倶楽部 伊勢志摩が『遊育』に取り組むのか？

旅行は、家族が日常を離れ、同じ時間を共有できる特別な機会です。

一方、近年は、屋外で自由に遊べる場所や機会の減少に加え、多様な子どもたちが共に楽しめる「インクルーシブなあそび環境」への関心も高まっています。

里創人倶楽部 伊勢志摩では、宿泊施設を単なる「泊まる場所」ではなく、子どもの成長や家族の思い出につながる場所にしたいとの想いから、このたびの屋外遊具エリアを新設いたしました。

子どもたちが伊勢志摩の自然の中で思い切り身体を動かし、その様子を家族が見守り、一緒に遊び、共に楽しむ。そんな時間そのものが、旅行の価値になると考えています。

安心・安全、環境にも配慮したインクルーシブなあそび空間

新遊具エリアは、株式会社ボーネルンドの協力のもと、的矢湾を望む自然豊かなロケーションに整備されました。ブランコやシーソー、ボルダリングなど5基の遊具を設置し、多様な子どもたちがともに楽しめるあそび環境を目指しています。

立つ、座る、寝転ぶ、複数人で遊ぶなど、一人ひとりの個性に合わせて自由に楽しめるインクルーシブな遊具も取り入れました。

ブランコシーソーボルダリング

目の前に広がる的矢湾に向かって漕ぐ絶景ブランコや、海洋プラスチックを活用したシーソーなど、景観との調和や環境への配慮も特徴の一つです。また、各遊具の下には柔らかい砂地を整備し、万が一の転倒時の衝撃を軽減するとともに、遊具周辺には柵を設置するなど、安全性にも配慮しています。

体験内覧会の様子

内覧会当日は、小学生を中心に約30名の子どもたちが思い思いにあそび、新遊具エリアは終始にぎわいを見せました。保護者の方々からも、

「ホテルの中で、子どもたちがのびのびと遊べる場所があるのは本当に助かります」

「ボーネルンドの遊具なので、親としてもとても安心です」

といった声が寄せられました。

また、里創人倶楽部 伊勢志摩のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」体験としてウェルカムピザの提供も行いました。

里創人倶楽部 伊勢志摩 新遊具体験内覧会 実施概要

・日時：2026年6月6日（土）

・場所：里創人倶楽部 伊勢志摩

・登壇者：株式会社エムアンドエムサービス 代表取締役社長 小池 悟

株式会社ボーネルンド 遊環境事業部 技術部 マネージャー 天木 信彦 様

登壇者コメント（要約）株式会社エムアンドエムサービス 代表取締役社長 小池 悟

「文部科学省の学習指導要領の趣旨にもあるように、『遊んで育む』という考え方を大切にしながら、『遊育』をテーマに、お子様の生きる力を育みたいという想いで整備しました。

この里創人倶楽部 伊勢志摩で元気にあそびながら、さまざまな経験を重ねることが、お子様たちの将来につながっていけば嬉しく思います。」

株式会社ボーネルンド 遊環境事業部 技術部 マネージャー 天木 信彦 様

「私たちは、『あそぶことは生きること』という考えのもと、あそびを子どもたちの成長に欠かせない体験の場として捉えています。遊具には、インクルーシブな遊具をいくつか取り入れ、個性や違いを乗り越えて、誰もが同じようにあそべる環境をつくりました。子どもたちがこの場所でのあそびを通じて、目の前に広がる伊勢志摩の美しい景色や環境を大切にし、未来へと残していきたいと思えるような場所になればと思っています。」

【７月17日までの期間限定】新遊具エリア完成記念プランを販売

里創人倶楽部 伊勢志摩では、新遊具エリアの完成を記念し、2026年7月17日までの期間限定で特別宿泊プランを販売しています。伊勢海老をはじめとした伊勢志摩の味覚を楽しめる会席料理プランなど、通常料金より10％OFFでご利用いただけます。

遊具エリアやオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」とともに、ご家族で伊勢志摩ならではの滞在をお楽しみください。

伊勢海老付き限定プラン :https://reserve.489ban.net/client/resortclub-iseshima/0/detail/1073368?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai2

家族みんなが笑顔になれるリゾートホテル「里創人倶楽部 伊勢志摩」

屋内キッズルーム的矢湾を望むジェットバス付き露天風呂外観

里創人倶楽部 伊勢志摩では、当社独自のオールインクルーシブサービス『まるごとおもてなし(R)』を提供しています。チェックイン時から夕食後まで、アルコール類やソフトドリンクのフリー利用やウェルカムピザ、焼きマシュマロ体験、各種アクティビティなど、計11種類の無料サービスをお楽しみいただけます。また、館内には80平米の広さを誇るキッズルームも完備しています。

ご家族連れはもちろん、ご夫婦やご友人同士でも、ゆったりとした滞在時間をお過ごしいただけます。

【ボーネルンドについて】

株式会社ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、教育玩具・遊具の輸入・販売と、『キドキド』等のあそび場の開発・運営を行っています。また、幼稚園・保育園・学校や公園、自治体などのあそび環境づくりも手がけています。

【里創人倶楽部 伊勢志摩へのお問い合わせ】

- 担当：堀内／小川

- TEL：0599‐57‐2130

- 公式サイト：https://resortclub-iseshima.jp/(https://resortclub-iseshima.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai2)

- お問い合わせ：https://resortclub-iseshima.jp/contact/(https://resortclub-iseshima.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai2)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai2)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai2)