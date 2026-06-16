「IT・情シスDXPO札幌’26」に出展！7月2日には「Z世代ITエンジニアの新人研修」をテーマにしたセミナーの実施が決定

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス（所在地：東京都千代田区、代表取締役：村田斉、以下当社）は、2026年7月2日（木）・3日（金）にアクセスサッポロで開催される、北海道最大級のDX展示会「IT・情シスDXPO札幌’26」にブース出展することをお知らせいたします。

また、会期初日の7月2日（木）には、同社e＆TS Division マネージャの山田裕輔が登壇し、「未経験×Z世代」の新人エンジニアを確実に成長させる研修の仕組みをテーマにしたセミナーを開催いたします。

ブース情報：https://dxpo.jp/real/fox/sapporo26/system/product.html?supplier_id=3184

セミナー情報：https://dxpo.jp/real/fox/sapporo26/system/conf.html#ithr

■ 出展の背景と見どころ

労働人口の減少やDXの急速な進展に伴い、地方自治体や企業におけるIT人材の育成・確保は最重要課題となっています。特に近年では「未経験」かつ「Z世代」の新人エンジニア採用が増加しており、従来の研修手法ではアプローチが難しいという声が多く聞かれます。

こうした北海道エリアの企業・自治体様が抱える育成課題の解決に貢献すべく、当社は「IT・情シスDXPO札幌’26」への出展を決定いたしました。

SEプラスのブースでは、全国どこからでも受講できるオンライン型IT新人研修「PLUS DOJO」をはじめ、全社的なITリテラシー底上げから資格取得までをカバーする4つのオンライン研修サービスをご紹介します。

■ SEプラス セミナー情報

展示会1日目には、昨今の新人研修のリアルな課題と解決策を提示するセミナーにe＆TS Division マネージャ 山田が登壇いたします。

タイトル：Z世代はこう動かす！ITエンジニア新人研修の仕組みと実践

日時：2026年7月2日（木） 10:50～11:20

登壇者：株式会社SEプラス e＆TS Division マネージャ 山田 裕輔

受講対象：人事・採用ご担当者様、情報システム部門責任者様、経営層の皆様

▶お申し込みはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/sapporo26/system/conf.html#ithr)

※展示会場へのご入場・

セミナーの申込には、事前登録が必要となります。

【セミナー概要】

「未経験」×「Z世代」の新人エンジニア採用が増える昨今、いままでの新人研修の進め方では上手くいかないケースも増えていませんか？全国の新人エンジニアが集まる研修「PLUS DOJO」の事例を活用した、Ｚ世代を着実に成長させるための効果的な仕組みをお伝えします。

■ ブースで紹介する4つのIT研修サービス（小間番号：８-１２）

ブースでは、教育課題（新人の即戦力化、全社的なIT底上げ、資格取得など）に合わせた最適な育成プランをご提案します。

（1） IT専門サブスク研修「SEカレッジ(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/)」

プログラミング、生成AI、プロジェクトマネジメントなど、社内のどんな人材でもレベル・領域に合わせたコースが選べるサブスク型IT研修です。IT書籍を執筆する実力派講師が多数登壇しています。

（2）IT新人研修「PLUS DOJO(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/dojo/)」

全国どこからでも受講できるオンライン型エンジニア新人研修です。IT基礎、Javaプログラミング、チーム開発演習のほか、研修前・研修後の手厚いサポート体制で、自ら学び続けるエンジニアを育成します。

（3）「独習ゼミ(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/doku_zemi/fe/)」基本情報技術者コース

年間150社以上が利用する基本情報技術者試験対策のeラーニングです。科目A免除制度を活用することで、1年間科目A試験が免除され、社員の合格率を大幅に向上させます。

（4）ITリテラシー動画サービス「LITERA-IT(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/litera-it/)」

IT・PCリテラシー向上のための動画が受け放題のサブスク研修サービスです。社員が隙間時間に負担なく学べる5～10分程度のコンテンツを200本以上用意。全社員のIT研修環境を素早く構築できます。

■ 「IT・情シスDXPO札幌’26」開催概要

会期：

2026年7月2日（木） 9:30～17:30

2026年7月3日（金） 9:30～16:30

会場：アクセスサッポロ 大展示場（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

SEプラス小間番号： 「８-１２」

主催：ブティックス株式会社

入場方法： 公式サイト(https://dxpo.jp/real/fox/sapporo26)からの事前登録制（無料）

株式会社SEプラスについて

社名：株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号：03-6685-5420

資本金：1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL：https://www.seplus.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の２つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、ITパスポートや基本情報技術者試験対策など情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」や、未経験でも安心して成長をサポートするIT新人研修「PLUS DOJO」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か？”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。