事業課題の高度化に伴い、外部人材の活用ニーズ拡大。ソレクティブがサービス強化

株式会社ソレクティブ

ハイスキルフリーランスの力を通して企業の課題を解決し、事業の成長に伴走する株式会社ソレクティブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩井エリカ、以下「ソレクティブ」）は2026年6月16日、企業向けサービスを『Sollective Biz（ソレクティブ ビズ）』としてリニューアルを行ったことをお知らせいたします。

【リニューアルの背景】

日本企業の深刻な人材・ノウハウ不足。

多様化するニーズへの対応に、外部人材登用が鍵

Sollective Biz

昨今、日本における専門人材不足は深刻な状態が続いています。経済産業省によると、2040年に専門職が181万人不足すると試算（経済産業省「産業人材育成に向けた取組について(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiiki_keizai/maintaining_local_life/pdf/004_01_00.pdf)」2026年2月 より引用 ）されており、社員雇用だけでは確保できない専門人材をいかに確保するか、が企業にとって急務となっています。



また、株式会社帝国データバンクが発表した「企業の経営課題に関するアンケート(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260304-management-issues/)（2026年）」によると、重要度の高い経営課題として、経営層・マネジャーの90.2%が「人材強化」を挙げており、その他の経営課題に対しても「全体最適を意識してバランスよく取り組む必要がある」と述べられています。



そうした人材、ノウハウ不足を補う手段として、企業の人材戦略における外部プロ人材の活用が急速に広がりを見せています。



これまでも主に IT 分野において、大手企業を中心に外部プロ人材の活用は積極的に行われており、人材獲得手段として定着しています。一方で、経営企画・事業企画・事業開発・マーケティングなど、事業戦略を担う領域におけるプロ人材の活用は、まだごく一部の企業に限られており、統計整備すら追いついていない状態です。

【サービスの概要】

ソレクティブの企業向けサービス『Sollective Biz』とは？

ソレクティブはそのような背景を踏まえ、プロ人材の活用をこれから検討したいと考える中堅から大手企業のために、プロ人材活用サービス『Sollective Biz（ソレクティブ ビズ）』をご提供いたします。

ソレクティブは2020年より業務委託のプロ人材に特化した人材サービスを提供するなかで、「どのように活用したらいいのかわからない」「優秀な外部人材を採用したのに成果が出ない」といったお客様の声を多くお聞きしていました。その背景として、現場の課題や企業が実現したいことを整理しないまま人材採用を進めているために、人材のミスマッチが生じ、結果として期待した成果が出せていないということに気がつきました。

こうした現状を踏まえ、ソレクティブは企業向けのプロ人材マッチングサービスから、「課題の棚卸し」「人材アサイン」「伴走支援」を一つのサービスとして提供する支援形態へとリニューアルを行いました。単なる人材マッチングにとどまらず、スキルベース組織の考え方に従って、企業が解決すべき課題を分析し、必要とされるスキルに落とし込むというアプローチで、ミスマッチのない人材アサインを実現。その後、伴走支援を行っていくことで、企業の実現したいこと、課題解決を継続的にご支援していきます。

ソレクティブは、独自の厳正な審査を各領域のスペシャリストが担当しており、自走できるプロ人材を厳選してご紹介します。経営企画、事業企画・事業開発、ソリューション営業、ブランディング、AI、DX、PM等、各領域の上流工程を得意としており、全案件の7割が中堅から大手企業向けの事業の根幹に関わる案件です。



企業向けサービス『Sollective Biz』 サービスサイト：https://sollective.biz/(https://sollective.biz/)

◼︎ソレクティブについて

株式会社ソレクティブは「フリーランスの価値を証明する」をミッションに、企業の課題を経験豊富なハイスキルフリーランスの力で解決するビジネスを展開し、フリーランスの働き方と組織の変革を目指す会社です。ハイスキルフリーランスに特化した完全審査制プラットフォームや SaaS 型ビジネスツールを提供するほか、企業向けには各職種の専門家による審査を通過した「Sollective 認定プロ」の紹介を通して事業課題の解決を支援しています。



会社名：株式会社ソレクティブ（英語名 : Sollective K.K.）

代表者：共同創業者兼 CEO 岩井エリカ

所在地：東京都渋谷区広尾1-11-2

設立：2020年1月



事業内容

・企業向けサービス：

プロフェッショナル人材の紹介事業



・フリーランス向けサービス：

ハイスキルフリーランス特化のプラットフォーム、SaaS型・バックオフィスツールの開発・提供、フリーランスコミュニティの運営

◼︎お問い合わせ先

【サービスについてのお問い合わせ】

株式会社ソレクティブ Biz Design担当

お問い合わせフォーム https://sollective.biz/contact