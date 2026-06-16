副業マッチングサービス『lotsful』、埼玉県庁DXで2年連続支援、デジタル業務改革の伴走支援と人材育成

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（ https://lotsful.jp/ ）は、内閣府・内閣官房が実施する「地方創生人材支援制度（デジタル専門人材・人材紹介型）」の協力企業として、埼玉県（県知事：大野 元裕、https://www.pref.saitama.lg.jp/ ）の県庁組織における令和7年度のDX推進プロジェクトに6名のデジタル専門人材をマッチングし、2025年4月から2026年3月までの約11ヶ月にわたり実施されたプロジェクトが無事に終了したことを本日お知らせします。

■埼玉県庁のDXプロジェクト、令和7年度は6名のデジタル専門人材が活躍

埼玉県では、DXにおける中長期の行動指針として「埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画（DX推進計画）」を策定し、DX実現までの道のりを全職員がワンチームとなって歩んでいけるよう、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「DX」の3つのステップで取り組みを進めています（※１）。

令和6年度より、デジタル専門人材（副業人材）を活用した取り組みとして、「デジタルを活用した業務プロセス改革と県民サービスの向上」をメインテーマに、DX推進計画の第2ステップである「デジタライゼーション」の推進に加え、業務プロセス改革の実現に向けて、ノーコードツールや生成AIの活用による業務効率化と、県民サービスの向上に取り組んでいます。

令和7年度のDXプロジェクトには、『lotsful』から合計6名のデジタル専門人材（副業人材）が参画し、令和6年度の5名体制から人員を増員しました。これに伴い、TX（タスク・トランスフォーメーション※2）推進において、全庁横断の企画・分析や施策設計を担う2名と、各部局の業務改革やノーコードツールによるアプリ開発を現場へ支援する4名に体制を強化しました。具体的には、業務プロセスの分解やデジタル化すべきタスクの棚卸し、ノーコードツールや生成AIの導入支援などを通じて個別業務の改善を推進するとともに、優良事例の横展開やTX推進人材の育成など、全庁規模での業務改革と定着に取り組みました。

その結果、令和6年度から令和7年度までの2年間の人的支援により、業務改革の取り組みの高度化・好事例の創出や、推進人材の成長による庁内への取り組みの広がりといった成果が見られています。『lotsful』では、令和8年度も副業人材の皆様との連携を通じ、埼玉県庁のDXプロジェクトを引き続き支援してまいります。

＜令和7年度プロジェクト詳細＞

https://lotsful.jp/jobs/2803

https://lotsful.jp/jobs/2804

※１：出典｜埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画（第2期 R6～R8）

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/280936/dxplan_phase2-2.pdf

※2：TX（タスク・トランスフォーメーション）：「デジタルツールに任せられる仕事」と「そうでない仕事」を仕分け、職員の力を「人にしかできない創造的な仕事」に振り向けることで業務プロセスの変革と県民サービスの充実を目指す埼玉県独自の取り組み

■「地方創生人材支援制度（デジタル専門人材）」とは

デジタルを活用した地域課題解決に取り組もうとする地方自治体と、DXに関する知見と実績を有するデジタル専門人材のマッチングを、内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局および内閣府 地方創生推進室が支援する制度です。認定された人材紹介企業が、自治体のプロジェクト内容に基づき最適な外部DX人材を選定・紹介します。本プロジェクトを「地方創生交付金（旧：デジタル田園都市国家構想交付金）」の対象事業として推進する場合は、外部人材活用費用を交付対象経費に含めることが可能です。

※令和8年度より、運営組織は「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局」へ改編され、制度名称は「地方創生人材支援制度」として統合・整理されています。

■『lotsful』 のこれまでの取り組み

『lotsful』では、これまでも外部人材活用支援の豊富な経験とノウハウを活かし、さまざまな自治体と協力して、副業人材の活用による地域企業の人材不足解消や、地域活性化を支援して参りました。今回の内閣官房の取り組みに関しても、『lotsful』にご登録いただいている優秀な副業人材を紹介することで、デジタルテクノロジーを活用した地方自治体の課題解決に貢献しており、令和6年度は埼玉県庁のほか、滋賀県長浜市、長野県天龍村、京都府京都市のDX推進プロジェクトにおいて、計8名の副業人材が活躍しています。

＜参考事例＞

・京都市（令和6年度）｜「スマート区役所」を副業人材の支援で推進、ウェルビーイングなまちを目指す

https://lotsful.jp/biz/case/4018

・長浜市（令和6年度）｜副業人材が滋賀県長浜市のDXを推進！RPA活用の挑戦とその成果とは？

https://lotsful.jp/biz/case/3824

・天龍村（令和6年度）｜人口1,000人の長野県天龍村が挑むDX改革――副業人材との協働の軌跡を聞く

https://lotsful.jp/biz/case/3755

・福山市（令和5年度）｜備後圏域で15社のモデルケース創出に成功！福山市が挑む『副業・兼業人材マッチング支援プロジェクト』、2023年度の成果とは

https://lotsful.jp/biz/case/2844

■利用企業数は2,700社超！5万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴※2026年3月時点

＜副業人材へのメリット＞https://lotsful.jp/

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

＜副業受け入れ企業側へのメリット＞ https://lotsful.jp/brand/lp

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。

■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは、以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp