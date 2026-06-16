【梅小路ポテル京都×牛乳石鹸】梅小路公園すぐ、手ぶらで参加できる牛乳石鹸コラボイベント「わくわく石けん型ぬきあそび」を開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社 JR 西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営する Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都、以下「ポテル」／総支配人：松井美佐子）では、牛乳石鹸共進社株式会社（大阪市城東区/代表取締役社長 宮崎悌二）と共に、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間、「わくわく石けん型ぬきあそび」を開催いたします。

本イベントは、「梅小路銭湯 ぽて湯」での取り組みを通じて交流を深めてきた牛乳石鹸との人気企画で、これまで開催のたびに多くのお客様にご参加いただき、親子はもちろん、大人の方だけでも楽しめるイベントとしてご好評をいただいております。

石けんならではのやさしい香りに包まれながら、好きな型で抜いてオリジナルの石けん作品づくりをお楽しみいただけます。道具や材料はすべて会場でご用意しているため、手ぶらで気軽にご参加いただけます。

会場は梅小路公園から徒歩すぐの梅小路ポテル京都。小さなお子さまでも楽しめる石けんの型ぬき体験なので、梅小路公園や京都鉄道博物館、京都水族館へのお出かけのついでにもおすすめです。ご家族やご友人と一緒に、ぜひお気軽にご参加ください。

思わず「♪ぎゅうにゅうせっけん よいせっけん♪」と口ずさみたくなるような、どこか懐かしく心和むひとときをお過ごしください。

【わくわく石けん型ぬきあそび】

開催日時︓2026年7月11日（土）・12日（日）

10:00～17:00（最終受付16:30）

開催場所︓梅小路ポテル京都2階多目的スペース

「Blankブランク」

参加費用︓300円（税込）

・お子さまの体験に同伴される保護者は無料

・お支払いは当日現地にて現金でお願いします

・所要時間は、個人差はありますが約20分程度

・JR嵯峨野線 梅小路京都西駅より徒歩５分

・ポテル専用駐車場はございません。近隣コインパーキングをご利用ください

【ご注意】

・10歳以下のお子さまは保護者同伴でのご参加を

お願いします

・ご参加中に発生した怪我につきましては、一切

の責任を負いかねますのであらかじめご了承願

います。

・型抜き用石けんの数量に限りがあり、無くなり

次第終了いたしますので、ご了承願います。

＜イベント特典＞

参加された方にお土産として1名様につき１個【ポテルオリジナルロゴ入り赤箱石けん（非売品）】と【牛乳石鹸オリジナルの手洗いシート】をもれなくプレゼントいたします。

●期間限定のラテアートサービスも

イベント開催期間中は 梅小路ポテル１階「カフェポラム」にてカフェラテをご注文のお客様に

【ウシさん】をかたどったラテアートをご提供いたします。いつものラテがちょっと特別に。

２日間限定なので、ぜひこちらもお楽しみください。

価格︓650円（税込）

Umekoji Potel KYOTO 「過ごし」と「ぽて湯」

【Blank】

絵本やおもちゃを備えた、ハイハイ期の赤ちゃんから小さなお子さま連れがくつろいで過ごせる、宿泊者限定のリラックススペース。

今回のイベント会場となります。

【Park】

Potelの中にParkを作りました。木のボールプールや、スクリーン投影も可能で、いろいろな遊びが楽しめるスペース。

宿泊のお客様をはじめ、レストランやカフェ利用の方にも（時間制限あり）ご利用いただけます。

「Blank」「Park」の情報はこちら(https://www.potel.jp/kyoto/stay/#lnk04)

梅小路銭湯 ぽて湯

宿泊のお客様と地域の皆さまをつなぐ“ぽーっとできる憩いの場“として、令和の時代にあえてつくった銭湯施設。湯煙の中出会った人との会話を重ねたり、一日の疲れを癒したり、お風呂に入る時間を存分にお楽しみください。

営業時間：ご宿泊の方 15:00～24:00 ／ 06:00～10:00

銭湯のみ利用の方15:00～20:00(最終受付 19:30)

入浴料金：大人（中学生以上）800円 小学生400円 幼児200円

Cafe Polum

梅小路ポテル京都１階にある 陽光が差し込む大きな窓の開放感あふれるカフェ。こだわりの珈琲や紅茶、季節の手づくりタルトをお楽しみください。

10:00～18:00 (ラストオーダー:フード16:30／ドリンク17:00)

※カフェご利用のお客様は11:00～14:30まで2階「Park」のご利用が可能です。

▶Cafe Polumのインスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/umekoji_potel_kyoto/?hl=ja)

※写真は全てイメージです。

※表示料金には、消費税が含まれております。

【JR西日本ホテルズについて】

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

梅小路ポテル京都について

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつないで、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスの便に恵まれ、観光やビジネスに最適です。館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設を提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしてはめずらしい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒し、リラックスしていただけます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

【本件のお問い合わせ先】

株式会社JR西日本ホロニック 営業企画担当：岸田

E-mail：t-kishida@potel.jp

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）TEL：075-284-1146

公式サイト: https://www.potel.jp/kyoto/

公式instagram：https://www.instagram.com/umekoji_potel_kyoto/

●宿泊プランについて

梅小路ポテル京都では、 JRホテルメンバーズ・WESTER会員専用のお得なプランをご用意しています。ご予約や宿泊プランの詳細は＜梅小路ポテル京都の公式サイト(https://www.potel.jp/kyoto/)＞よりご確認ください。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ： https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント ： https://wester.jr-odekake.net/wester_app/