【北海道富良野市】もし富良野で暮らすなら？をリアルに想像できる『ふらの市移住相談会』を7月10日（金）に東京・京橋で開催！

北海道 富良野市

北海道富良野市（市長：北 猛俊、以下「富良野市」）は、2026年7月10日（金）に東京・京橋の"移住・交流情報ガーデン"にて、富良野市での暮らしを気軽に相談できる『ふらの市移住相談会』を開催いたします。

本イベントは、移住を検討されている皆さまが「もし自分が富良野で暮らすなら？」を想像し具体化できる相談会です。当日は、富良野市の職員や富良野市に移住して活動する地域おこし協力隊が、皆さまの疑問や不安に寄り添いながら、富良野生活のリアルな声をお届けします。

■開催概要

《ふらの市移住相談会》

日 時：2026年7月10日（金）13:00～（最終受付19:30）

会 場：移住・交流情報ガーデン 1階オープンスペース（東京都中央区京橋1丁目1－6 越前屋ビル）

参加費：無料

詳 細：富良野市移住促進情報サイト リビングフラノ【ふらの市移住相談会】(https://furano-iju.com/2026/05/27/furano-soudan/)

■『ふらの市移住相談会』のココがポイント

その1：気軽に話せる個別相談

皆さまの疑問や不安、趣味などについて、どんなことでも気軽にゆっくりお話しいただけます。

その2：あなた専用の「下見ルート」を作成

住まい、買い物、医療、交通、冬の暮らしなど、皆さまの関心に合わせた“下見ルート”を後日Eメールでお届けします。

その3：移住支援金制度のご紹介

UIJターン新規就業移住支援金や新規就業移住支援金について、担当職員が分かりやすく解説します。

その4：特産品をプレゼント

ご相談いただいた方には、"銘菓へそのおまんぢう"と"ふらの天然水"をプレゼントいたします。

■事前予約で特典あり！

ご来場の申し込みは不要ですが、次のURLまたはQRコードから事前にご来場の予約をされた方には、富良野市に下見で来られた際に利用できる「ご相談・現地案内 優先チケット」をプレゼントします。

ふらの市移住相談会

事前予約フォームhttps://forms.gle/TxjjBhmoThFtwwcz9(https://forms.gle/TxjjBhmoThFtwwcz9)

■さらに、翌日の「北海道移住相談会」へも出展

7月11日（土）には、東京交通会館で開催される「北海道移住相談会」にも出展します。こちらでも、仕事・住まい・暮らし・地域コミュニティなど、富良野ならではのリアルな生活情報をお伝えします。"ふらの市移住相談会"に引き続きご相談いただくことも可能です。

ぜひお立ち寄りください。

【北海道移住相談会2026in東京】

日 時：2026年7月11日（土）10:30～17:00（最終受付16:30）

会 場：東京交通会館 12階ダイヤモンドホール（東京都千代田区有楽町2-10-1）

入 場：無料

詳 細：北海道移住相談会2026in東京公式サイト(https://www.kuraso-hokkaido.com/lp/ijusodan2026/tky/?upd=260518)

■富良野市の概要

北海道の中心に位置する富良野市は、「へそのまち」として知られ、四季の変化がはっきりと感じられる豊かな自然環境に恵まれたまちです。基幹産業は農業で、国内有数の農産地として高い評価を得ているほか、国内外から多くの方が訪れる観光地でもあります。また、徹底したゴミ分別とリサイクルを推進する環境のまちでもあり、2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを積極的に進めています。

【所在地】〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号

【市 長】北 猛俊（きた たけとし）

【人 口】19,035人（令和8年5月末現在）

【アクセス】札幌市から約2時間、旭川市から約1時間、帯広市から約2時間

新千歳空港から約2時間、旭川空港から約1時間

【公式URL】https://www.city.furano.hokkaido.jp/