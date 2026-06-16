【株式会社空調服】第7回 九州猛暑対策展に出展 ～現場の暑さ対策に、夏を乗り切る″本命″を提案～

株式会社空調服

空調服(R)

株式会社空調服（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷 透）は、2026年6月24日（水）、25日（木）にマリンメッセ福岡で開催される『第7回 九州猛暑対策展』に出展いたします。

近年、夏の猛暑は常態化し、建設・土木・製造・インフラ保守など、屋外や高温環境での作業を伴う現場では、熱中症リスクへの対応が企業にとって重要な課題となっています。

本展示会は、労働安全衛生展が同時開催されることもあり、現場の安全管理に携わる多くの方々にお越しいただける場と考えております。

弊社ブースでは、最新ウェアやハイパワーバッテリーなど空調服(R)の最新ラインナップを一堂にご覧いただけます。また、熱中症対策・安全衛生管理・福利厚生の充実など、さまざまな現場課題を解決してきた導入事例を交えながら、法人様に合った活用方法をご紹介いたします。

実際の着用感をその場でお試しいただける試着体験もご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■展示会 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179829/table/17_1_0fc2c1c4d360d3170f3f7e7200f11b1a.jpg?v=202606161252 ]

会社概要

株式会社 空調服

本社 ： 東京都板橋区舟渡一丁目12番11号ヘリオスIIビル4階

代表者 ： 代表取締役社長 市ヶ谷 透

事業内容：空調服(R)及び関連商品、 空調ヘルメット(R)、 空調ベッド(R)、 どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。