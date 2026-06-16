オフィスを、企業の思いが伝わる”コミュニケーション資産”へ。サステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」を提供開始

リリカラ株式会社

オフィス移転やリニューアルをはじめとする「働く場」づくりをトータルで提案・コーディネートするリリカラ株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉）のスペースソリューション事業部は、オフィスを企業の理念やサステナビリティへの思いが伝わる「コミュニケーション資産」へと育てるサステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」の提供を開始しました。

■CONNECT（コネクト）開発の背景

「CONNECT」を開発した背景には、私たちリリカラが日々のオフィスづくりにおいて感じてきた、２つの課題があります。

1つ目は、空間をつくる「だけ」の限界です。

オフィスには、コミュニケーションの活性化や多様な働き方を可能にする工夫など、様々な思いや意図が込められています。しかし、空間をつくるだけではそれらの背景や意図が十分に伝わらず、多くの社員が知らないまま、オフィスを利用していることも少なくありません。本来、空間のもつ意味や価値を活かしきれていないと感じていました。

2つ目は、SDGsやESGに代表されるサステナビリティへの対応です。

オフィスづくりは、廃棄物の発生や資源投入を伴う環境負荷の高い領域です。同時に、働く人の価値観や背景が多様化する中、DE＆Iの視点を踏まえた環境づくりも重要性を増しています。

リリカラはこうした課題を踏まえ、2021年のサステナビリティ宣言以降、取り組みを進めてきました。その中から生まれたのが、サステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」です。

■サステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」とは

CONNECTは、企業の理念やサステナビリティ、DE＆Iへの思いを、完成したオフィス空間だけでなく、「伝える・触れる・語る」といったプロセスを通じて、社内外に届けるプログラムです。オフィスを単なる「働く場」を超え、企業の思いやあり方が伝わり続けるコミュニケーション資産へと育てます。

■サステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」の詳細はこちら：

https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/connect/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/connect/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_connect_launch)

CONNECTを構成する２つのプログラム

《リリカラ式 循環型オフィス》

リサイクル可能な素材や再生材の選定から、解体時の分別・再資源化までを見据えた設計・施工を実施。さらに社員参加型のプロセスと組み合わせることで、限りある「資源」と企業の「思い」が循環するサステナブルなオフィスづくりのプログラムです。

■詳細はこちら：https://www.lilycolor.co.jp/ss/lp/connect/circularoffice/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/lp/connect/circularoffice/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_connect_launch)

《リリカラ式 インクルーシブオフィス》

DE&Iの文脈で、「その企業らしい働き方＝OurStyle」をワークショップやトップインタビューを通じて導き出し、その“らしさ”を空間コンセプトやデザインに反映。多様な社員の参画を通じて、企業の「思い」を組織の文化へとつなげるオフィスづくりのプログラムです。

（サービス提供開始：2026年9月予定）

「思い」を伝え、共感を生むプロセス

対話を通して「思い」を共有

自社がサステナビリティに取り組む背景や空間に込めた思いを、対話を通して理解を深めます。

現場で体感し「自分ごと」に

普段見ることのない工事中の現場を見学し、廃棄物分別の様子や、思いが形になっていく過程を体感します。

※現場見学は、リリカラ式 循環型 オフィスのプログラムとなります。

「思い」を形にし、伝えつづける

取り組みやプロセスを可視化・発信し、企業の思いを継続的に伝える資産として活用します。

■こんな企業・ご担当者さまにおすすめ

- 企業の理念や取り組みを社員に浸透させたい- サステナビリティ施策が社内で定着しない- オフィスを十分に活用しきれていない- 社員のエンゲージメントを高めたい- 採用やブランディングにオフィスを活かしたいオフィスで「思い」を語る。オフィスが「思い」をつなぐ。オフィスを、企業の思いが伝わり続ける“コミュニケーション資産”に。



■サステナブルオフィスプログラム「CONNECT（コネクト）」の詳細はこちら

https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/connect/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/connect/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_connect_launch)

■サステナビリティ宣言

リリカラは、オフィスソリューション事業を通じて、働く人が快適に能力を発揮できる社会の実現を目指し、2021年にサステナビリティ宣言を策定しました。

限りある資源を有効活用し、価値を循環させる「循環型オフィス」の実現に取り組むことで、環境・経済・社会の持続可能な成長に貢献してまいります。また、社員・お客様・パートナーとの協働を通じて、社会課題の解決と新たな価値創出を推進してまいります。

https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/sustainability/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_connect_launch)

■会社概要

リリカラのスペースソリューション

スペースソリューション事業部は、オフィス移転やリニューアルをトータルで提案・コーディネートするオフィスづくりの専門集団です。「『はたらく』をもっとゆたかに」をコンセプトに、コンサルティングによる提案から設計デザイン、工事、家具/ICT/防災（BCP）、運用・アフターサービスまで幅広くファシリティの課題に対応。エンゲージメント向上や生産性向上、リクルーティングの強化などビジネス課題解決のパートナーとして、30,000件以上の実績を持ち、業種・業界を超えて8,000社以上のお客様に選ばれています。

スペースソリューション事業部サイト：https://www.lilycolor.co.jp/ss/(https://www.lilycolor.co.jp/ss/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_connect_launch)

会社名：リリカラ株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿7-5-20

代表者：代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉

創業：1907年、設立：1949年（昭和24年）7月15日

事業内容：スペースソリューション事業、インテリア事業、不動産投資開発事業

URL：https://www.lilycolor.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

リリカラ株式会社 スペースソリューション事業部

マーケティング部

office_marketing@lilycolor.co.jp