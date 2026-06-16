株式会社ODiMA

株式会社ODiMA（本社：東京都中野区、代表取締役：矢野 嵩実）は、居抜き店舗物件の専門サイト「居抜きの神様」と共同で、2025年4月から2026年3月までの1年間に同サイトに掲載された東京23区の居抜き店舗物件データ（388件）を基に、区別の坪単価相場ランキングを集計しました。

本調査では、区ごとに5件以上のデータが確認できた区を対象とし、上位10位までをランキング形式でご紹介します。

2025年上半期（4月～9月）区別坪単価ランキング TOP10

2025年上半期は、全231件のデータを対象に集計しました（5件未満の区を除外）。

渋谷区が坪単価の中央値44,444円で1位となり、目黒区（39,921円）、中央区（37,507円）が続きました。都心部の人気エリアが上位を占める一方、台東区（31,167円）や中野区（30,000円）といった下町・住宅エリアもTOP10に入る結果となりました。

1位 渋谷区[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_1_3907e075dfaf32769cc9110b8e79c464.jpg?v=202606161252 ]2位 目黒区[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_2_79c6e02898235b7d47a171c30ab1235d.jpg?v=202606161252 ]3位 中央区[表3: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_3_26f73536b3d885a6f7122e01832b0859.jpg?v=202606161252 ]4位 港区[表4: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_4_4c7b1ee5379ba578e34f1a8acd8dd713.jpg?v=202606161252 ]5位 台東区[表5: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_5_8b2ce3fff55e764a532e1afbb46ef65e.jpg?v=202606161252 ]6位 中野区[表6: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_6_2c53648acf2909f580f0efb5c18be41d.jpg?v=202606161252 ]7位 世田谷区[表7: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_7_e918aa2e4be3de219bd4ad6858c47655.jpg?v=202606161252 ]8位 新宿区[表8: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_8_d03c933aa6cedbbb0afeef6c0a58f243.jpg?v=202606161252 ]9位 杉並区[表9: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_9_a5a3522e216c8a8befdc8240b0629d29.jpg?v=202606161252 ]10位 千代田区[表10: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_10_dff5ae7021d66dd45ca7ba16fc30927f.jpg?v=202606161252 ]

※ 中央値は外れ値の影響を排除するため、平均値ではなく中央値を採用しています。

※ 区ごとのデータが5件未満の区（墨田区、文京区、練馬区）はランキングから除外しています。

2025年下半期（10月～2026年3月）区別坪単価ランキング TOP10

下半期は157件のデータを対象に集計しました。

渋谷区が引き続き1位（53,908円）となり、上半期から約9,500円の上昇が見られました。

港区が2位（42,746円）に浮上し、中野区が3位（36,584円）にランクアップしています。一方、上半期2位の目黒区は件数不足により対象外となりました。

1位 渋谷区[表11: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_11_ccc1e958f6033f1ad2c69f572059dcb6.jpg?v=202606161252 ]2位 港区[表12: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_12_ed763c4f59d3a7280cee6b4d63ffdc8b.jpg?v=202606161252 ]3位 中野区[表13: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_13_6c7cc92dd491a2e786df442d7ab2cf19.jpg?v=202606161252 ]4位 新宿区[表14: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_14_8bcac013c557219f7c2e5bc67f005103.jpg?v=202606161252 ]5位 中央区[表15: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_15_c1e05411bc11675dbc2672a788048213.jpg?v=202606161252 ]6位 品川区[表16: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_16_38c9769f1de99fa94c0d5ac4815ef953.jpg?v=202606161252 ]7位 板橋区[表17: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_17_440a608d8db1c3e8fb771a2564ac7f4d.jpg?v=202606161252 ]8位 世田谷区[表18: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_18_bcb5503f62f51fce80d83f36fed45acc.jpg?v=202606161252 ]9位 大田区[表19: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_19_c8fc8a47fffe9bf78be52dd8373980f9.jpg?v=202606161252 ]10位 豊島区[表20: https://prtimes.jp/data/corp/183920/table/2_20_f8d08fbe208c8abcc6448a35ac9b6093.jpg?v=202606161252 ]

※ 区ごとのデータが5件未満の区（千代田区、目黒区、文京区、杉並区、江東区、台東区、北区、墨田区、葛飾区）はランキングから除外しています。

半期比較から見る注目トレンド

品川区・港区・新宿区が大幅上昇

両期間とも5件以上のデータがある13区で半期比較を行ったところ、品川区が+48.0%と最も大きな上昇率を記録しました。

上半期の中央値18,702円/坪から下半期は27,670円/坪へと約9,000円上昇しています。港区（+33.8%）、新宿区（+32.2%）も3割を超える上昇が見られ、都心のオフィス街・繁華街エリアにおける居抜き物件需要の高まりがうかがえます。

渋谷区は不動の1位、坪単価5万円超えへ

渋谷区は上半期・下半期ともに1位を維持し、下半期には中央値が53,908円/坪と5万円の大台を突破しました。

上半期比+21.3%の上昇率です。再開発や商業施設の集積が続く渋谷エリアの物件は、引き続き高い需要に支えられていると考えられます。

中央区は下落傾向

上半期3位だった中央区は、下半期に中央値が37,507円から28,178円へと24.9%下落し、5位に後退しました。

件数自体は19件から14件と一定数を維持しているものの、物件の立地や坪数の構成変化が影響している可能性があります。

調査概要

調査期間：2025年4月1日～2026年3月31日

調査主体：株式会社ODiMA／「居抜きの神様」（共同調査）

調査対象：「居抜きの神様」に掲載された東京23区の居抜き店舗物件

データ件数：388件（坪単価0円のデータを除外）

上半期（2025年4月～9月）：231件

下半期（2025年10月～2026年3月）：157件

集計基準：区ごとに5件以上の掲載がある区を対象とし、坪単価の中央値でランキングを算出

指標：坪単価の中央値（外れ値の影響を排除するため、平均値ではなく中央値を使用）

「居抜きの神様」について

「居抜きの神様」は、居抜き店舗物件を専門に扱う物件検索サイトです。造作付きの居抜き物件情報を提供し、出店コストの削減を目指す事業者様をサポートしています。

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「初期投資の削減」「工事期間の短縮」「未公開物件へのアクセス」という3つの強みで、飲食店をはじめとした店舗開業を志す事業者様のスタートを後押しします。対応エリアは首都圏のみならず、関西・九州・中部地方まで拡大しており、全国規模で居抜き物件のマッチングを実現しています。

▼各エリアの物件検索は以下からご確認いただけます。

東京をはじめとする首都圏エリア：https://godproperty.jp/

関西エリア：https://godproperty.jp/osaka

九州エリア：https://godproperty.jp/fukuoka

中部エリア：https://godproperty.jp/nagoya

「買取の神様」について

「買取の神様」は、飲食店の店舗売却・閉店・買取りを専門にサポートする飲食店売却サービスです。

2025年時点で買取実績は業界トップクラスとなる500店舗以上、グループ全体で780店舗の運営実績を背景に、原状回復前の居抜き状態での高額買取や、スピード査定、契約から売却完了までの一貫対応を実現しています。査定・相談は無料、自社買取の場合はオーナー様の手数料負担はゼロ。

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「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は、2008年に東京で創業した、気取らずワイワイ楽しめる大衆酒場ブランドです。

「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をモットーに、ユーモアあふれるポスターやメニューで笑いを演出しながら、料理とお酒には徹底的にこだわり、リーズナブルな価格でご提供。

看板メニューの「伝説の手羽先」は、手羽先サミット金賞およびからあげグランプリ手羽先部門金賞を受賞しており、創業以来継ぎ足しの秘伝ダレが生み出すクセになる味わいで多くのファンを獲得しています。

月～日の曜日ごとに人気商品を特別価格で提供する「日替わりイベント」も名物で、首都圏を中心に福岡・名古屋・金沢など全国へと出店エリアを拡大中。

S.H.N株式会社のグループブランドとして、買取の神様・居抜きの神様で培った飲食店運営ノウハウを体現する旗艦業態でもあります。

▼店舗情報・メニュー詳細は以下からご確認いただけます。

https://yotteba.co.jp/

※本リリース内容を掲載いただく際は、出典「居抜きの神様調べ」：URL=https://godproperty.jp/ と明記をお願いいたします。

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■会社概要

社名：株式会社ODiMA

所在地：〒164-0003 東京都中野区東中野1-1-2 プライマリービル3F

代表取締役：矢野 嵩実

設立：2020年12月10日

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB広告運用、マーケティング事業、インバウンド旅行事業、デザイン事業、システム開発事業

URL：https://odima.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ODiMA

TEL：03-5937-5504

URL：https://odima.jp/contact/

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