DAM『今日好き』カラオケランキング　1位はMrs. GREEN APPLE「点描の唄(feat.井上苑子)」

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）関連曲のカラオケランキングを調査しました。

ABEMAオリジナル番組の『今日好き』は、“恋の修学旅行”をテーマとした現役高校生たちによる恋愛リアリティーショーです。海外を中心としたロケーションを舞台に数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な“恋”と“青春”を追いかける人気シリーズで、10代・20代を中心に広く支持されています。シリーズ全体として高い視聴数を維持しており、番組参加者がその後インフルエンサーやモデルとして活躍するなど若者カルチャーの発信源にもなっています。番組の雰囲気を盛り立てる音楽も注目要素のひとつで、今までに数多くの楽曲が主題歌・挿入歌として使用されてきました。軽やかな恋心を描いたポップスや切ない片思いを表現したバラードなどが名シーンと結び付いて印象を深め、番組の反響とともに広がりを見せています。

1位にランクインしたのはMrs. GREEN APPLE「点描の唄(feat.井上苑子)」です。男女デュエットによってすれ違いながらも惹かれ合う恋心を繊細に表現することで『今日好き』の世界観と強く共鳴し、若年層の好評を得ています。また、絶妙な難易度が挑戦心をくすぐり、カラオケで歌いたくなるデュエットソングとして定番化。“歌ってみた”動画の拡散により番組の枠を超えて親しまれています。

2位は幾田りら「恋風」です。透明感あふれる歌声と恋に揺れる感情を描いた歌詞が『今日好き』の青春模様とリンクし、視聴者を中心に共感を集めました。やさしく包み込むようなメロディーとエモーショナルな曲調は、感情移入しやすいラブソングとしてカラオケでも高い人気を獲得。『今日好き』らしさを演出できる曲として番組切り抜き風ショート動画などのBGMに選ばれることも多く、Z世代を中心に浸透しています。

3位は、Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」です。未来への不安や葛藤を抱えながらも大事な人とともに前へ進もうとする歌詞が、『今日好き』の恋愛だけでなく仲間とのかけがえのない時間も大切に過ごす姿に重なり話題となりました。asmiとの軽快な掛け合いによって生まれる疾走感や、爽やかさの中に切なさを感じさせる旋律も魅力で、1位の「点描の唄(feat.井上苑子)」に次いでカラオケで楽しめるデュエットソングとして多くのユーザーに歌われています。

DAMでは新主題歌であるAdo「春に舞う」を歌うとAdoオリジナルグッズが当たるキャンペーンと、『今日好き』歴代主題歌を歌うと番組参加メンバーのサイン入りグッズなどプレミアム賞品が当たるキャンペーンを実施中です。カラオケでもシリーズのさらなる盛り上がりを後押しします。

当社は、今後も話題性のある調査や企画を展開することで、カラオケ利用の促進を目指します。

■DAM『今日好き』カラオケランキング

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