3PL事業者の「提案型営業」を支援する実践ガイドを無料公開

株式会社ROMS

物流倉庫や工場向けに自動化ソリューションを提供する株式会社ROMS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：前野洋介）は、EC自動出荷システムを提供する株式会社ロジレスとの共催ウェビナーの内容を再構成した実践ガイド「3PL事業者が受注-出荷-梱包までを低コスト・低リスクで改善するには？」を無料公開したことをお知らせいたします。

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本資料は、3PL事業者への支援実績が豊富な株式会社ロジレス監修のもと作成されており、荷主様からのご要望に対するクラウドサービスの提案例なども公開しております。ぜひお役立てください。

資料のダウンロードはこちら：https://roms.inc/articles/logilesswp_01

背景：3PL事業者が抱える課題とジレンマ

昨今の物流現場では、荷主様からの継続的なコスト削減要請に加え、手作業によるシステム間のデータ連携や、作業スタッフの経験に依存した梱包業務の属人化といった課題が常態化しています 。現場を改善し自動化を図りたい一方で、数千万円規模の大型設備投資はリスクが高く、具体的な対策に踏み出せないというジレンマが存在します。

本資料は、こうした3PL事業者様に向けて、ハードウェアへの大規模投資に頼らず、クラウドサービスなどのソフトウェアの工夫とシステム連携によって低リスクで現場を改善する具体的なノウハウを提供いたします。

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株式会社ROMSについて

株式会社ROMSは、EC/小売/物流事業者/メーカー向けに高性能小型自動倉庫をはじめ、高層ピース仕分け機、梱包アシストAIなど高度な自動化ソリューションを日本製・フル内製で開発・販売しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108319/table/53_1_dd6662572afc4b485b3ed31246d2604f.jpg?v=202606161252 ]