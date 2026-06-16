【20代以上の男女400名が回答】日常生活でのハラスメントの実態とは？

株式会社ＶＡＬＵＥ ＦＩＲＳＴ

デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐野 聡士、以下バリューファースト）が運営する「みんなの声研究Lab(https://valuefirst.co.jp/koe-lab/)」では、20代以上の男女400名を対象に、「日常生活でのハラスメント」に関するアンケートを実施しました。

アンケートの詳細はこちら：https://valuefirst.co.jp/koe-lab/harassment_02/

【調査概要】

調査期間：2026年1月20日～2026年2月3日

調査対象：クラウドワークスに登録している20代以上の男女

有効回答数：400件

調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査

71.25％が日常生活でハラスメントを受けたことがある

日常生活でハラスメントを受けたことがあるかを尋ねたところ、71.25%が「ある」と回答しました。

結果からもわかるように、ハラスメントは職場だけでなく、私たちにとって極めて身近なシーンにおいても、深刻な問題となっています。

回答者の7割以上が何らかの不当な扱いを経験していることから、自分は関係ないと思っていても、無意識のうちに相手を傷つけてしまっている可能性があります。

また、職場でのハラスメントの調査では、ハラスメントを受けたことがある女性の割合が男性よりも多かったのに対し、日常生活においても女性の割合の方が多いという結果になりました。

回答者の3割以上が日常生活で「暴言」を受けている

「日常生活（家庭、地域、友人・知人関係など）で他者から受けたことのあるものをすべて選んでください。」という質問に対し、最も多かった回答は「暴言（151件）」でした。

直接的な暴力ではなく、言葉や態度で精神的に追い詰める行為は、モラルハラスメント（モラハラ）に該当します。

ただし、暴言の内容があまりにも酷い場合は、ハラスメントという枠組みを超えて法律に触れる可能性もあります。

・侮辱罪：事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合

・名誉棄損罪：公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合

・脅迫罪：生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者

他にも、「威圧的な態度（134件）」は不機嫌ハラスメント（フキハラ）、「繰り返される騒音・悪臭（37件）」は音ハラスメント（オトハラ）やスメルハラスメント（スメハラ）に該当します。

被害に対し、20.50%が「強い怒りや憤慨」を感じると回答

日常生活において、他者から嫌がらせや不快感を与える行為を受けた場合、どのように感じるかを尋ねたところ、「強い怒りや憤慨（82件）」が最も多い結果となりました。

また、「自責や自信の喪失（26件）」や「精神的疲弊やストレス（24件）」といった自分自身を追い詰めてしまう回答も目立ちます。

日常生活でのハラスメントは、自分の人格や生活そのものを否定されたように感じやすいため、より精神的なダメージが蓄積しやすいといえるでしょう。

ハラスメントの発生要因は「ストレスの発散」が1位

日常生活でのハラスメントの要因を尋ねたところ、最も多かった回答は「ストレスの発散（94件）」でした。

この結果から、日常生活でのハラスメントの多くは被害者側に問題があるのではなく、加害者側が抱える不満やイライラの矛先として、身近な人が標的にされていると推測できます。

「この人なら何を言ってもいい」といった歪んだ心理が、相手の尊厳を傷つける行為につながります。

「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、日常生活でのハラスメント対策において、相手との距離が近ければ近いほど「相手と自分は違う人間である」という敬意を持つことが大切です。

調査結果

・71.25％が日常生活でハラスメントを受けたことがある

・回答者の3割以上が日常生活で「暴言」を受けている

・被害に対し、20.50%が「強い怒りや憤慨」を感じると回答

・ハラスメントの発生要因は「ストレスの発散」が1位

今回のアンケートでは、20代以上の男女400名を対象に、日常生活でのハラスメントの実態やその背景について調査しました。

日常生活における嫌がらせや不快感を与える行為は、必ずしも悪意から生まれるものばかりではありません。

良かれと思っての発言や過度な干渉など、相手を傷つけている自覚がないケースも多く見受けられます。

日常生活でのハラスメントは、プライベートな問題として捉えられることが多いですが、一人で抱え込まず、必要に応じて専門の相談窓口を利用する勇気も必要です。

みんなの声研究Labでは今回のアンケートによる結果をもっと詳しく掲載しています。

そのほかにも様々なジャンルのアンケート結果の情報が満載！

詳細を見る :https://valuefirst.co.jp/koe-lab/harassment_02/

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