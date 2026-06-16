【佐賀市】新しい子育てサポートの仕組みづくりなど　６月補正予算案を発表

佐賀市役所

佐賀市は6月1日、市議会6月定例会に提出する補正予算案を発表しました。

今回の補正予算案では、

- 新しい子育てサポートの仕組みづくり- 佐賀県立大学（仮称）の開学を見据えた周辺整備- 体験型観光の充実によるインバウンド観光の推進

などを計上しています。

補正後の予算総額は1,196億1,700万円です。

6月補正予算案のポイント

佐賀市の6月補正予算案は、一般会計で約1.8億円の減額、補正後の予算総額は約1,196億1,700万円となります。

地域未来交付金や観光振興に関する補助金などを活用し、子育て、まちづくり、観光の分野で新たな事業を進めます。

佐賀市は今後も、国の制度を積極的に活用しながら、市民のウェルビーイングを第一にしたまちづくりを進めます。

思いやりをシェア｜頼り合える子育てサポートが始まります

急な残業でお迎えに行けない。

通院の間だけ、少しこどもを見ていてほしい。

おさがりを譲りたい、受け取りたい。

子育ての中には、ほんの少し誰かの手を借りられたら楽になる場面があります。

そうした日々の困りごとを、地域の中で気兼ねなく支え合える仕組みづくりを始めます。

事業費は2,080万円。

取り組みは、3つのステップで進みます。

- 子育てOBや保育経験者など、地域のつなぎ役となる人を「コーディネーター」として発掘・育成研修を通じて、「関係づくりを支えられる」人材を育成します。- 保護者や支援したい人が実際に顔を合わせる交流イベントを開催いきなり知らない人に頼るのではなく、顔が見える関係から、安心できるつながりを育てます。- デジタルを活用し、「頼みたい」と「手伝える」を簡単に送迎や一時的な預かり、おさがりの譲り合い、ちょっとした交流まで、日常の中の助け合いをスムーズにします。

「一人で抱え込まなくていい」と感じられ、気兼ねなく、「頼り、頼られる」あたたかい佐賀のまちを市民とともにつくっていきます。

県立大学（仮称）の開学へ｜歩きたくなる、集いたくなるキャンパス周辺へ

令和11年に予定されている県立大学（仮称）の開学に向けて、キャンパス周辺の都市空間づくりを進めます。

事業費は6,620万円。

対象となるのは、JR佐賀駅とSAGAサンライズパークを結ぶエリア。

このエリアを「歩きたくなる」「集いたくなる」空間となるよう整備していきます。

周辺道路では、歩行空間の整備を進めます。路側帯をカラー舗装することで、車からも歩行空間が分かりやすくなり、歩く人にとっても安心で快適な道になります。

あわせて、隣接する大溝公園もリニューアルします。

休憩施設、園内広場、遊具などを整え、学生や若者、地域の人たちが自然に集まれる場所を目指します。

道路と公園を一体的に整えることで、地域に新しい風景とにぎわいを生み出します。

バルーンを「見る」から「体験する」へ｜佐賀ならではの観光を世界へ

バルーン、伝統工芸、食文化など、佐賀でしか出会えない魅力があります。

令和7年の佐賀市のインバウンド宿泊客数は、約9万8千人と過去最高を記録しました。

この流れを一時的なものにせず、佐賀で過ごす時間そのものの価値を高めるため、体験型観光をさらに強化します。

事業費は4,130万円。

今回の取り組みでは、3つの方向から佐賀の観光を磨き上げます。

- バルーンを核とした体験型観光の強化佐賀を象徴するバルーンを「見る観光」から「体験する観光」へ進化させます。バルーンミュージアムのフライトシミュレーターは、多言語対応や高精細映像により、よりリアルで没入感のある体験へ刷新します。- 伝統工芸や食文化などを生かした観光コンテンツづくりその土地ならではの文化、人との出会い、地域の物語を感じられる体験を増やし、滞在や消費につながる観光を目指します。- 受け入れ環境の整備多言語対応や海外向けの情報発信を強化し、外国人観光客が安心して佐賀市内を巡れる環境を整えます。

佐賀市は、観光客がただ訪れる場所ではなく、記憶に残る体験ができるまちを目指します。