帰宅後5分でごはんが完成！　おいしくて飽きない作りおきレシピが満載の『平日ラクする作りおき』が発売。

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月16日(火)に『平日ラクする作りおき』 定価：1,100円（税込）を発売いたしました。



家に帰って5分。平日クタクタでも電子レンジでチンするだけですぐ食べられる「作りおき」の主菜と副菜のレシピを194品収録。冷蔵庫の食材をムダなく使い切れるので、時短はもちろん節約にもつながります。これ1冊あれば、夜ごはんやお弁当のおかずにもう困りません！忙しい毎日でも無理なく続けられる、簡単でおいしいレシピが満載です。

「帰ってすぐごはん」が叶うおいしい作りおき194レシピ

家に帰って5分、平日クタクタでも電子レンジでチンするだけですぐ食べられる「作りおき」の主菜と副菜のレシピを194品収録。時短・節約になるのはもちろん、忙しい日のごはん作りやお弁当作りに役立ちます。

まとめ買いした食材で作りおきをしておけば、買い物の回数を減らせます。冷蔵庫にある食材を優先して使うことで、ムダなく使い切れて節約にもつながるのもうれしいポイント。キッチンに立つ時間も減り、忙しい毎日をサポートしてくれます。

電子レンジで温めるだけで食べられるから、前もって準備しておけば帰ってすぐごはんも叶います。

また、作りおきはお弁当作りにも大活躍！ 詰めるだけのおかずはもちろん、ごはんに混ぜたりと、さまざまなアレンジができて便利です。

毎日助かる、リピートしたい人気の作りおき

リピートしたくなる作りおきの条件は、「おいしい」「簡単に作れる」「飽きない」の3つ。巻頭の「人気のラクする作りおき」ではそんなおかずを紹介します。1品あるだけで気持ちに余裕が生まれ、毎日の食事作りがぐっとラクに。献立を考えるときの心強い味方にもなります。



Part２、３では「肉の作りおき」と「魚の作りおき」を紹介。事前に下ごしらえをして調理・保存しておくことで、当日は野菜などを加えれば献立が完成！ 肉は保存中に味が落ちにくい食材だからこそ、作りおきにしておくと重宝します。

野菜の作りおきで、献立づくりがラクに

Part４では「野菜の作りおき」を紹介。本書は使いたい材料別にレシピが探せる便利なインデックス付きです。野菜の作りおきを用意しておけば、たんぱく質源の肉や魚を焼いたり炒めたりするだけで、栄養バランスのよい献立が完成します。Part５では「乾物・豆と加工品・卵・海藻の作りおき」も掲載しています。



コラムではドレッシングやおつまみを特集。ドレッシングは日持ちするので、作って常備しておくととても便利です。サラダはもちろん、マリネや下味などにも活用できます。本編に出てきたおかずを使ったおつまみレシピも必見です。

【商品概要】

平日ラクする作りおき

著者：料理書編集部

定価：1,100円 (税込)

発売日：2026年6月16日(火)

判型：B5

ISBN：9784651205991

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205992

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18543566

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107715944