【井村屋】“3種のあずきバー”の魅力を玉木 宏さんが“3変身”で伝える新CM「どれを食べても、大正解」篇　6月22日より配信スタート！

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市、代表取締役社長：岩本 康）は、50年以上続くロングセラーブランド「あずきバー」シリーズの新CM「どれを食べても、大正解」篇を制作し、TV・TVer・YouTubeでの配信を2026年6月22日（月）より開始します。CMキャラクターには俳優・玉木 宏さんを起用し、「あずきバー」シリーズの魅力を伝えます。

CMのメッセージ

「夏のあずき、どれにする？」「どれを食べても、大正解！3つのあずきバー。」

井村屋「あずきバー」シリーズは、“王道”として長らく愛される「あずきバー」だけでなく、あずきをミルクアイスで包んだ「あずきバー ミルク」、抹茶アイスで包んだ「あずきバー 抹茶」を定番商品として展開しています。

いずれも井村屋の「あずきへのこだわり」をたっぷりと詰め込んだこだわりの逸品。魅力をぜひ知っていただきたいという思いを込め、本CMを制作しました。

玉木さんがそれぞれのフレーバーをイメージした3種の衣装に身を包んで登場し、テンポよくシリーズ3品を紹介します。定番感を表現した「あずき色」のシャツ、タキシードを思わせる優雅な「ミルク色」の衣装、和の風情あふれる「抹茶色」の着物。次々と印象を変えていく玉木さんの変身姿にもぜひご注目ください。

CMカット

CM概要

■タイトル：「どれを食べても、大正解」篇15秒

■放送地域：

〈TVCM〉 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県、関東広域圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県）、長野県、静岡県、中京広域圏（愛知県・岐阜県・三重県）、富山県、石川県、福井県、近畿広域圏（大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県）、広島県、鳥取県、島根県、岡山県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

〈TVer・YouTube〉 全国

■放送期間：

〈TVCM・TVer・YouTube〉 2026年6月22日（月）～7月12日（日）

【井村屋 YouTube公式チャンネルからもご視聴いただけます】

・「どれを食べても、大正解」篇15秒 （キャンペーンあり）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=thERxyakreY ]

https://youtu.be/thERxyakreY

・「どれを食べても、大正解」篇15秒 （キャンペーンなし）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=F_-T2rthd_Q ]

https://youtu.be/F_-T2rthd_Q

撮影風景＆インタビューを収録したメイキングビデオも同日公開！

「あずきバー」シリーズのCMに玉木さんが出演するのは、今回が初めてです。出演を記念し、撮影風景とインタビューを収録したメイキングビデオを特別に公開。本メイキングビデオでしか見られない「CM撮影の裏側」「玉木さんのエピソードトーク」を、ぜひお楽しみください。

＜特別収録インタビュー トーク内容＞

１. 3つのシリーズ商品のうち、お気に入りの味は？

２. 「あずきバー」の固さはいかがでしたか？

３. 作ってみたい「あずきバーのアレンジレシピ」は？

４. 玉木さんにとって「あずきバー」はどんな商品ですか？

５. 初めての「あずきバー」CMの撮影を終えた感想は？

■動画視聴はこちらから： https://youtu.be/WsErlNLe1fs

出演タレントプロフィール

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=WsErlNLe1fs ]玉木 宏（たまき ひろし）

1980年1月14日生まれ、愛知県出身。

1998年に俳優デビュー。これまで数多くの話題作に出演。声優やナレーション、ミュージックビデオの監督、写真展開催など幅広い分野でも活躍。近年の出演作品には映画『雪風 YUKIKAZE』、Netflixシリーズ『イクサガミ』、『ゴールデンカムイ』シリーズ、『沈黙の艦隊』シリーズなどがある。

2026年7月17日からは映画『キングダム 魂の決戦』、10月9日からは映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の公開が控えている。

井村屋「あずきバー」シリーズについて

「あずきバー」は、あずきを炊く技術を活かし「ぜんざいを凍らせたようなアイスができないか？」という発想から生まれ、1973年に発売したロングセラー商品です。原料は「あずき・砂糖・水あめ・食塩」のみとシンプルで、あずき本来の自然な味わい、おいしさをお楽しみいただけます。

ミルク・抹茶フレーバーは2006年に定番商品として発売。約20年間、3つの味の「あずきバー」を展開し続けています。

■7月1日は「井村屋あずきバーの日」

あずきは昔から縁起の良い食べ物、健康の源として毎月1日と15日に食べられる風習があります。

本格的な夏が始まる時期に、栄養豊富なあずきをたっぷり使用した「あずきバー」を食べて暑い夏を乗り切っていただきたいという想いから、井村屋は本格的な暑さを迎える7月1日を「井村屋あずきバーの日」として制定しました。（2007年7月31日 日本記念日協会より認定）

関連HP：

井村屋「あずきバー」シリーズ https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-azuki/

井村屋「あずきバー」ブランドサイト https://imuraya-cp.jp/azuki-bar/

井村屋 大事な人とあずきバーキャンペーン https://imuraya-cp.jp/2026_box_azuki/

井村屋あずきバーの日 https://www.imuraya.co.jp/outline/azukibar-day/