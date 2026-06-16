歴史情緒あふれる町並みが残る倉敷美観地区で、免許不要の近距離モビリティ「ウィル」移動サービス開始

WHILL Inc

公益社団法人 倉敷観光コンベンションビューロー（所在：岡山県倉敷市、以下「倉敷観光コンベンションビューロー」）とWHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は2026年7月1日より、日本有数の旅先として知られる倉敷美観地区において免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）の移動サービスの提供を開始することを発表いたします。本サービスは、年齢や障害の有無、国籍を問わず誰もが旅行を楽しめるユニバーサル観光推進の一環です。高齢化やインバウンド需要の高まりを背景に、日本らしい美しい景観を維持しながら、あらゆる人を迎え入れるためのアクセシビリティ環境を整えることで、同地区の回遊性向上と、自由で快適な滞在体験の創出を目指します。

国内旅行も活発化する中、2025年の訪日外客数も前年比15.8%増の4,268万人と過去最高に到達（注1）し、今後も増加基調が続くと予想されています。同時に、世界的な高齢化やダイバーシティ理解の促進が進む中、合理的配慮が義務化（注2）されるなど、社会的にも多種多様な人を受け入れるための環境整備の動きが高まっています。実際、国内外から年間300万人以上（注3）が訪れる美観地区でも、石畳や建築物などで織りなされる日本の伝統的な景観美を保ちつつ、観光しやすい環境づくりが進められています。

この度のウィルの移動サービス導入もその一環で、これまで距離の制約により訪れにくかった観光目的地までの移動手段を確保すると同時に、年齢や身体状況などを問わず誰もが気兼ねなく、まちなかを存分に散策できる過ごし方を提供するものです。導入する機種は走破性と小回り、安定性を備えたチェア型フラッグシップモデル「WHILL Model C2」と、歩道を走行する高性能の4輪スクーターモデル「WHILL Model R」です。いずれも直感的に操作でき、徒歩と同程度の速度で走行するため、ご家族や同行者と一緒に自由で快適に移動できるほか、美観地区に自然と馴染む高いデザイン性も特徴です。

倉敷観光コンベンションビューローとWHILL社は、誰もが安心して観光や散策ができるアクセシビリティ環境の整備を通じ、国内外の幅広い来訪者の滞在満足度向上と、美観地区におけるさらなる回遊性の向上を目指してまいります。

◼️倉敷美観地区 ウィルの移動サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/301_1_1055e13b33639a5e6aa88dae06cc8f15.jpg?v=202606161252 ]

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

注1：日本政府観光局「訪日外客数」https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html

注２：2024年4月1日より、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化された。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

注3：倉敷市「令和6年 倉敷市観光統計書」https://www.city.kurashiki.okayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/815/reiwa06.pdf

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。うちModel C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などを特長としています。Model Rは歩道を走れる高性能の4輪スクーターです。自転車のような操作感を持ちながら安定した走行性や高い小回りなどが特徴です。（左上と右下）

製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

倉敷観光コンベンションビューロー 公式HP：https://kankou-kurashiki.jp/convention_guide/

WHILL社 公式HP：https://whill.inc/jp/