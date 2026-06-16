クロノスの申請・承認ワークフローシステム『X’sion』、キヤノンITソリューションズのクラウド型統合ID管理サービス『ID Entrance』とシングルサインオン連携開始

クロノス株式会社

クロノス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大牧 充、以下クロノス）が開発・提供する申請・承認ワークフローシステム『X’sion（クロッシオン）』は、キヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITソリューションズ）が提供する、クラウド型統合ID管理サービス『ID Entrance』へのシングルサインオンに対応したことをお知らせします。

■概要

今回の連携により、高度な多要素認証（MFA）を備えたID管理プラットフォーム『ID Entrance』を通じて、『X’sion』へのシングルサインオン（SSO）が可能となります。

企業のDX推進に伴い課題となっていたシステムごとの煩雑なIDとパスワード管理が不要となり、従業員と管理者双方の管理工数を削減します。ユーザーは一度のログイン認証で『X’sion』へ安全かつスムーズにアクセスできるため、利便性の向上に加えて不正アクセスのリスクを防ぎながら、セキュリティの強化を実現します。

■ID管理サービス『ID Entrance』について

「ID Entrance」は、 各種クラウドサービスへのログインに使用している ID/パスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能により、複数のアプリケーションやサービスを、1つのID/パスワードで利用できるサービスです。また、多要素認証や認証ポリシー機能も備えた認証・認可機能をクラウド上で提供します。

製品ページ：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance/

■申請・承認ワークフローシステム『X’sion』について

『X'sion』は、外出先や自宅からPCやスマートフォンなどのデバイスを利用し、有休や時間外労働、稟議などの各種申請・承認ができるクラウドサービスです。Web打刻や在席一覧、タイムカード、スケジュール、グループウェア、日報管理などの機能を搭載。申請内容はタイムカードやスケジュール画面へ自動で反映されるため、勤怠データとの連携をスムーズに行い、情報の一元管理を実現することができます。

利用数は110万ID（2026年3月末時点）を突破し、バックオフィス業務の効率化を目指すさまざまな業種の企業様にご利用いただいています。

製品ページ： https://www.xronos-inc.co.jp/products/xsion/

■会社概要

＜キヤノンITソリューションズ株式会社について＞

- 社名：キヤノンITソリューションズ株式会社- 設立：1982年7月1日- 本社：東京都港区港南2-16-6- 代表者：代表取締役社長 須山 寛- 事業内容：SIおよびコンサルティング、各種ソフトウエアの開発・販売- URL：https://www.canon-its.co.jp/

＜クロノス株式会社について＞

- 社名：クロノス株式会社- 設立：2011年5月6日- 本社：東京都千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル17階- 代表者：代表取締役社長 大牧 充- 事業内容：勤怠管理システム、クラウドサービス、経費精算システム、タイムレコーダーの開発・販売、保守サービス、関連製品の提供および販売- URL：https://www.xronos-inc.co.jp/

※プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。