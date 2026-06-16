【フライングタイガー】2026年の夏は＜おうちリゾート＞で避暑を。海辺の暮らしを感じる『サマーホーム』シリーズが新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始する（※）新商品全200種の中から、海辺のリゾートのような、涼しげで心地よいお部屋づくりにぴったりの『サマーホーム』シリーズ（全12種）の一部をご紹介します。

バスケット、テーブルクロス、クッション、フォトフレームなどのホームグッズを、軽やかなカラーリングやストライプ柄でご用意しました。これらシリーズのアイテムを通して、ご自宅にいながら夏のバケーション気分をお楽しみいただけます。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年6月12日（金）より先行販売中

カラフルなストライプが目を引く収納バスケット（18×39.2×28cm）。室内の整理整頓アイテムとしてはもちろん、ピクニックでも活躍します。コンパクトに収納できるのも◎

収納バスケット 1,650円

異なるストライプ柄が楽しめるリバーシブル仕様のキルトブランケット（170×130cm）。ソファやベッドに掛けるだけで、空間にさりげなく夏らしさを取り入れられます。

キルトブランケット（両面デザイン） 3,080円

イエローが印象的なテーブルクロス（140×220cm）と、同シリーズのナプキン（2枚セット／40×40cm）。前者は、テーブルに敷いたり、砂浜ではシートとして使用可能です。ナプキンは、お弁当包みとしても活用できます。

左）テーブルクロス 2,640円

右）ナプキン（2枚セット） 440円

イエローのストライプと立体的な縁取りが特徴のフォトフレーム（14.8×14.8cm）。夏の思い出になじむカラーリングで、写真やアートを引き立てます。

フォトフレーム 880円

貝殻モチーフをかたどったクッション（32×39cm）。ソファやベッドまわりに置けば、海辺を思わせる雰囲気に。

クッション 1,980円

海のモチーフをあしらった巾着トートバッグ（30×41.5×18cm）。開口部を絞れる仕様で中身をまとめやすく、外出時の持ち運びに便利です。お買い物はもちろん、海やプール、旅行などのシーンにも対応します。

巾着トートバッグ 1,540円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月16日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。

＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。