【宇都宮駅前】「LAZULI PLACE」に栃木県産メロンの新作パフェが登場。「LAZULI BAKERY」ではおすすめの新商品も展開

株式会社グリップセカンドLAZULI PLACE 新作パフェ

株式会社グリップセカンド(本社：東京都豊島区、代表取締役：金子信也)が運営する「LAZULI PLACE」および「LAZULI BAKERY」(栃木県宇都宮市／THE KNOT UTSUNOMIYA内)では、この初夏、季節のフルーツを使用した新作パフェと、ベーカリーのおすすめ新商品をご提案いたします。

LAZULI PLACEでは、2026年6月20日(土)より栃木県産メロンを使用した「栃木県産メロンのご褒美パフェ」と、旬のフルーツを使用した「完熟フルーツ7種のごちそうパフェ」の販売を開始いたします。

また、LAZULI BAKERYでは、季節や食材に合わせた新商品の開発を日々行っており、今回はその中からおすすめの6商品をご紹介いたします。

栃木県産メロンを使用したパフェや、地元製麺所の焼きそばを使用したパンなど、この季節ならではの味わいを通じて、宇都宮駅前での新たな食の楽しみ方をお届けいたします。

栃木県産メロンのご褒美パフェ 1,980円(税込)

メロンパフェ

栃木県芳賀町産のメロンを中心に、その時々で状態の良いメロンを選んで使用する季節限定のパフェです。さまざまなメロンを食べ比べる中で出会った芳賀町のメロンを主役に、メロンと相性の良いバニラの香りを合わせました。みずみずしい果実の味わいを存分にお楽しみいただけます。

LAZULI PLACEのカフェタイムおよびナイトミールタイム限定で、店内にてご提供いたします。

栃木県産メロンのご褒美パフェ

価格：1,980円(税込)

提供時間：カフェタイム 15:30 - 17:00

ナイトミールタイム 21:00 - 23:00

提供期間：2026年6月20日(土)～7月中旬予定

※収穫時期や仕入れ状況により栃木県産以外のメロンになる場合がございます

完熟フルーツ7種のごちそうパフェ 1,980円(税込)

フルーツパフェ

栃木県産を中心とした旬のフルーツを使用した彩り豊かなパフェです。

完熟した果実を贅沢に使用し、それぞれ異なる味わいや食感を重ねました。季節ごとに使用するフルーツが変わるため、その時期ならではの味わいを楽しめる一期一会の一品です。

LAZULI PLACEのカフェタイム限定で、店内にてご提供いたします。

完熟フルーツ7種のごちそうパフェ

価格：1,780円(税込)

提供時間：カフェタイム15:30 - 17:00

提供期間：2026年6月20日(土)～7月中旬予定

※収穫時期や仕入れ状況により栃木県産以外のフルーツになる場合がございます

7月中旬以降は栃木県産の桃やシャインマスカットを使ったパフェを予定しております

石川製麺所 焼きそばパン 350円(税込)

石川製麺所 焼きそばパン極み明太フランス

鹿沼市の石川製麺所の焼きそばを使用した惣菜パンです。ブリオッシュ生地のコッペパンに焼きそばと紅生姜を合わせ、マヨネーズを加えて仕上げました。栃木ならではの素材を取り入れた商品です。

極み明太フランス 350円

高加水のリュスティック生地を使用した明太フランスです。外はカリッと、中はもっちりとした食感に仕上げ、明太子・バター・マヨネーズを合わせた明太バターを中と表面に使用しています。

シナモン香る 焼き林檎のブリオッシュ 320円

焼き林檎のブリオッシュブルーベリーのブリオッシュ

ブリオッシュ生地に、シナモンを効かせた焼き林檎と、マスカルポーネ・カスタードを合わせたクリームを組み合わせました。クランブルの食感もアクセントとなっています。

ブルーベリーのブリオッシュ 320円

マスカルポーネとカスタードを合わせたクリームを生地の中に忍ばせ、クリームチーズとブルーベリーをトッピングしました。コクのあるクリームとブルーベリーの爽やかな酸味をお楽しみいただけます。

二度揚げジューシー 和風唐揚げドッグ 390円

和風唐揚げドッグクロッカン エクレア

塩麹、醤油、生姜、にんにくなどで下味を付けた自家製唐揚げを使用した惣菜パンです。ブリオッシュ生地と組み合わせ、ボリューム感のある一品に仕上げました。

クロッカンエクレア 280円

クッキー生地を重ねて焼き上げたシュー生地に、生クリームとカスタードをたっぷりと詰めました。サクサクとした食感が特徴の商品です。

■街と交わるきっかけを食から

LAZULI PLACEでは、「旬をたのしむ、街のリビング」をコンセプトに、季節の食材を取り入れながら、その時々ならではの味わいを楽しんでいただけるメニューをご提案しています。今回のメロンパフェやフルーツパフェも、初夏の訪れを感じていただける一品としてご用意しました。

また、LAZULI BAKERYでは、「日常に寄り添う、小さな食のたのしみ」をコンセプトに、毎日の暮らしの中で気軽に楽しめるパンづくりを大切にしています。定番商品に加え、季節や食材に合わせた新商品も随時展開しています。

これからもそれぞれのコンセプトのもと、地域の魅力や季節の味わいを取り入れながら、街の方々と旅人が自然に交わるきっかけとなる食の提案を続けてまいります。

お店のコンセプトなどのプレスリリースはこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000085319.html)

店舗概要

LAZULI PLACE 店内

LAZULI PLACE 店舗情報

所在地：〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り3-2-3 THE KNOT UTSUNOMIYA 1F

TEL：028-616-2360

席数：席数：206席

営業時間：Morning 7:00 - 10:00(L.O.9:30)

Lunch 11:00 - 15:15(ブッフェL.O.13:15／コースL.O.13:45／セットL.O.14:15)

Cafe 15:30 - 17:00

Dinner 17:00 - 23:00

HP：https://lazuli-place.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/lazuli_place/

Reservation :https://www.tablecheck.com/shops/lazuli-place/reserveLAZULI BAKERY

LAZULI BAKERY 店舗情報

所在地：〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り3-2-3 THE KNOT UTSUNOMIYA 1F

TEL：028-616-2361

営業時間：7:00 - 18:00

HP：https://lazuli-bakery.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/lazuli_bakery/