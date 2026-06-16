袖ケ浦市商工会及び東京海上日動火災保険株式会社との連携協定を締結しました。

袖ケ浦市

千葉県袖ケ浦市は、袖ケ浦市商工会、東京海上日動火災保険株式会社と、地域経済の活性化等を目的とした連携協定を締結しました。 本協定に基づき、行政・地域経済団体・民間企業が緊密に連携し、地域の安全・安心・災害対策等の取り組みを推進することで、袖ケ浦市の持続的な発展を図ってまいります。

連携に至った背景と目的

自然災害等の複合リスクへの備えに加え、市内企業における脱炭素経営（ＧＸ）への対応が課題となっています。こうした背景から、行政の地域ネットワークを持つ袖ケ浦市、事業者支援を担う袖ケ浦市商工会、防災・脱炭素の専門ノウハウを有する東京海上日動火災保険株式会社の3者が連携し、市内企業への支援を通じてリスクに強く持続可能な地域経済の活性化を図るため、連携協定の締結に至りました。

協定に基づく主な連携事項

本協定において、以下の5項目について相互に連携し、取り組みを進めてまいります。

- 市内企業等への支援に関すること- 地域の経済循環に関すること- 市内企業等の脱炭素化の支援に関すること- 防災・減災に関すること- その他3者が協議し、必要と認めること