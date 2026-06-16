ハッピーフレンズに「それいけ！アンパンマン」がやってきた！「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年6月23日（火)から「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」を発売します。

お好きなアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズに、みんなが大好きな「アンパンマン」と「ばいきんまん」の２種類が登場です！オリジナルのシールスリーブもついているので、食べたあとも楽しく遊べます！

今年の夏は、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちと楽しいひとときをお過ごしください。

商品詳細

限定デザイン

ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん

※お好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べます。

キッズサイズのアイスクリームの上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて、思わず笑顔になるような可愛さのサンデーに仕上げました。

さらにオリジナルのシールスリーブ付きで、青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワンアイスクリームの人気のアイスクリームを持ったアンパンマンたちが大集合！にぎやかでワクワクするデザインで、食べ終わった後も楽しく遊べます。

サーティワンで、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちとおいしいアイスクリームタイムをぜひお楽しみください。

【価格】560円

※なくなり次第終了となります。

ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう

ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう

ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう

※お好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べます。

可愛いどうぶつのハッピーフレンズも販売中。どのおともだちにするか迷うのも楽しいラインナップです。サーティワンのお店に会いにきてね！

【価格】450円

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります。

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。