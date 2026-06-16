株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、システム開発やAI導入支援を展開する株式会社イーゼ（本社：東京都千代田区、代表取締役：石井 幸治、以下イーゼ）とセールスパートナー契約を締結いたしました。

本契約により、イーゼが展開するAI導入支援サービスにおいて、当社のAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」が活用されます。要件定義からコード生成までを一貫して自動化する「Jitera」を組み込むことで、顧客企業に対して飛躍的なスピードでのシステム開発やAIモダナイゼーションの提供が可能となります。両社の技術力とノウハウを融合させ、開発プロセスの大幅な効率化と高品質なシステム構築を両立することで、日本企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やAI活用を推進してまいります。

セールスパートナー契約締結の背景と目的

株式会社Jitera、株式会社イーゼとセールスパートナー契約を締結

現在、多くの企業が競争力強化のためにDX（デジタルトランスフォーメーション）やAIの導入を進めていますが、IT人材の不足や開発コストの高騰、システム構築にかかる期間の長期化が大きな課題となっています。

こうした課題を解決すべく、当社（Jitera）は独自のAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」により、ソフトウェア開発のプロセスを大幅に効率化する技術を提供しております。一方、イーゼは生成AIの導入から研修・定着までを一気通貫で伴走支援するAI導入支援サービスを展開し、実践的なシステム開発・技術支援のノウハウを有しています。

この度のセールスパートナー契約締結により、イーゼの持つ実践的なノウハウと、当社の高度なAIコンテキストプラットフォームの技術が融合します。これにより、クライアント企業に対して、飛躍的なスピードかつ高品質なシステム開発およびAI活用の基盤を提供することが可能となります。

パートナー制度について：https://jitera.com/ja/partner

セールスパートナー締結による具体的な提供価値

本提携により、両社は以下のソリューションを通じて企業のビジネス変革を強力に支援します。

株式会社イーゼについて

- 開発プロセスの大幅な高速化要件定義から仕様書の作成、ソースコードの生成、仕様変更にいたるまでを自動化するAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を活用し、従来のシステム開発と比較して飛躍的なスピードでのプロダクトリリースを実現します。- 既存システムのAIモダナイゼーション老朽化した既存システム（レガシーシステム）の刷新において、「Jitera」の自動生成技術とイーゼのAIコンサルティングを掛け合わせることで、低コストかつスピーディーに最先端のAI環境へと移行させます。- AIコンテキストプラットフォームを活用した柔軟な仕様変更と内製化「Jitera」はフルスクラッチ開発と同等の柔軟性を持っており、開発後の仕様変更や機能追加にも迅速に対応できます。AIコンテキストプラットフォーム上で設定を変更することでソースコードが再生成されるため、変化の激しいビジネス環境に合わせてシステムを持続的に成長させ、企業のシステム内製化を推進します。

社名：株式会社イーゼ（e-ize Co.Ltd.）

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-1 栄信ビル7階

代表者：代表取締役 石井 幸治

事業内容：システム開発（Development）、SES事業、ショッピングカートサービス（comachicart）、AI導入支援紹介サービス

コーポレートサイト：https://e-ize.jp/

AIサービスサイト：https://ai.e-ize.jp/

コマチカート：https://www.comachicart.jp/

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

導入に関するご相談は下記フォームよりお問い合わせください。

https://jitera.com/ja/contact

株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja