ワンキャリア、公務員志望者向け特設ページを開設

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、地方自治体や官公庁への就職を目指す学生向けに、公務員志望者向けの特設ページを開設します。

公務員志望者向け特設ページはこちら：http://onecareer.jp/lp/komuin(http://onecareer.jp/lp/komuin)

公務員志望者のうち大多数が民間も併願する中、情報分断を解消

現在の就活市場では、“公務員か、民間か”をフラットに比較・検討する学生が増えており、公務員志望者の約95%※1が公務員専願ではなく、民間企業も併願しています。

しかし、これまでの専願傾向によって、就活での公務員と民間の情報源は分断されており、併願する就活生から“効率的な情報の集め方がわからない” “併願の進め方に困っている”という声が多く寄せられていました。

こうした背景を受け、ワンキャリアは、公務員志望者が動画やテキストによる豊富なコンテンツを通じて公務員と民間の情報をシームレスに収集し、比較検討できる特設ページの開発・公開に至りました。

※1 出典：就活支援サービス「ワンキャリア」会員の27卒学生・大学院生。38,344名。2026年6月3日時点。

公務員志望者向け特設ページの特徴

■ “公務員×民間”比較、公務員深掘り企画など独自コンテンツを提供

公務員と民間企業の社員が登場し、それぞれのキャリアの違いなどを深掘りする特別動画コンテンツのほか、公務員ならではの仕事の面白さを徹底的に深掘りする「キャリア図鑑」など、ワンキャリア独自の動画・記事コンテンツを提供。これまでにワンキャリア公式YouTubeチャンネルに配信し反響を読んだコンテンツを厳選して紹介しています。キャリアの積み重ね方や仕事内容を多角的に理解することで、納得感のあるキャリア選択をサポートします。

■ 公務員の最新イベント/セミナーや併願おすすめ民間企業を一覧化

説明会やインターンシップ情報など、見逃せない公務員の最新イベント/セミナーを紹介するほか、公務員志望の先輩就活生が併願していた人気の民間企業の情報も一挙に掲載し、効率的な情報収集を支援します。

公務員志望者向け特設ページはこちら：http://onecareer.jp/lp/komuin(http://onecareer.jp/lp/komuin)

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/