【今年も開催決定！2026年7月4日(土) OPEN】京都・河原町の夏の風物詩、FORTUNE GARDEN KYOTO 夏限定のルーフトップダイニング『THE ROOF』

株式会社Plan・Do・See

旧島津製作所本社ビルの歴史ある洋館の佇まいが印象的な京都・河原町のビストロファインダイニング、FORTUNE GARDEN KYOTO/フォーチュンガーデン京都は、夏の期間限定でルーフトップダイニングを2026年7月4日(土)～2026年8月24日の期間にオープンいたします。

今年は京都に5月末にオープンしたばかりの焼肉の名店、「焼肉うしごろ」の人気メニューや、京都・東山SODOH内、和食 "くろぎ" 監修の「KURO KYOTO」のメニューを特別に提供いたします。

夏の開放的な夜空の下、ワインやフローズンカクテルとともに期間限定のスペシャルメニューをお楽しみください。

■THE ROOF・期間限定メニュー

名店「焼肉うしごろ」のコラボレーションメニュー

国産黒毛和牛の中でも最高級とされるA5ランクのみ使用し、圧倒的な“肉力”で人気を誇る「焼肉うしごろ」から中でもお肉の旨みをたっぷり感じられる３品をご提供いたします。

牛ヒレカツサンドヒレ塊肉厚切りサーロイン 特製醤油・塩・おろしポン酢

「KURO KYOTO」ならではの華やかな和食メニュー

京都・東山のSODOHのメインダイニングとして昨年秋にオープンした、和食の名店 "くろぎ" 監修の「KURO KYOTO」より夏のルーフトップをイメージした華やかな特別メニューをご用意いたします。丸々１匹海老を使用した、活けオマール海老のサラダや旬のハモカツなど、ここでしか召し上がれない一品をお楽しみください。

「THE ROOF」を彩る夏らしいフード＆ドリンク

特別なメニュー以外に、FORTUNE GARDEN KYOTOのレストランでも愛されるトリュフポテトフライやシャルキュトリーの盛り合わせなど手軽なバーフードもご用意いたします。また、ルーフトップ限定で楽しめる宮崎マンゴーのかき氷やオリジナルのフローズンカクテルなどもオンメニュー、夏の夕涼みにご利用ください。

夏らしいバーフードと冷えたロゼワイン宮崎マンゴーのかき氷

■FORTUNE GARDEN KYOTO 「THE ROOF」 概要

営業期間 ： 2026年7月4日(土)～2026年8月24日(月)

営業時間 ： 17:30～23:00

休業日 ： 7月11日(土) / 7月19日(日) / 7月23日(木) / 7月25日(土) / 8月1日(土)

場所 ： 〒604-0924 京都府京都市中京区一之船入町386 - 2

ご予約方法 ： オンラインご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fortunegarden-kyoto/reserve)

団体様・貸切のご予約は下記へお問い合わせください

お問い合わせ ： dining.fgk@plandosee.co.jp

075-254-8843（平日 11:00~20:30 土・日・祝日 13:00~20:30）

雨天時について： 雨天時は開催を中止いたします。

当日の15時に開催の有無を決定し公式サイトとInstagramにて発表いたします

公式サイト ： https://www.fortunegarden.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/fortunegardenkyoto/