隅田川花火大会の観覧席を座席数限定販売！隅田川にかかる遊歩道すみだリバーウォークの上で座って花火を鑑賞できます

株式会社東武ホテルマネジメントすみだリバーウォークから見た隅田川花火大会第二会場

株式会社東武ホテルマネジメント（東京都墨田区）が東武トップツアーズ株式会社（東京都墨田区）、東武鉄道株式会社（東京都墨田区）との3社共同で企画運営する「第49回隅田川花火大会すみだリバーウォーク特別観覧席利用鑑賞プラン」の販売が開始されました。

会場となる「すみだリバーウォーク」は東武スカイツリーライン浅草駅～とうきょうスカイツリー駅間の鉄道トラス橋「隅田川橋梁」の南側に設置された遊歩道。通常は7時～22時の間無料で通行でき、観光や日常生活の動線として機能をはたしているが、花火大会時は周辺の交通規制に伴い一般通行が出来なくなります。この空間を生かして花火大会の観覧席を設置し、2024年より限定で販売をしています。本年の観覧席では、東武ホテルマネジメントが運営する東武ホテルレバント東京が制作した特別オードブルセットやアルコールを含むドリンク類の提供も行います。

「すみだリバーウォーク」は、隅田川花火大会の第二会場の上流に位置し建造物にさえぎられることなく壮大な花火の打ち上げを鑑賞できます。川風に吹かれながらゆったりと花火鑑賞ができるこの空間でしか味わえない特別な体験をぜひご堪能ください。

チケットは東武グループのショッピングサイト「TOBU MALL」での限定販売となります。

第49回隅田川花火大会すみだリバーウォーク特別観覧席利用鑑賞プランの内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/67062/table/55_1_3c161605e10ce3de9b8fb05650b2ee6c.jpg?v=202606161252 ]

早期購入割引として6月30日（火）までにご購入のお客様は10％割引でお申込みいただけます。

すみだリバーウォークについてすみだリバーウォーク(墨田区側から)すみだリバーウォーク(台東区側から)

東武スカイツリーライン浅草駅～とうきょうスカイツリー駅間の鉄道トラス橋「隅田川橋梁」の南側に追加設置された歩道橋。2020年6月18日に開通した。延長323ｍ（取り付け部含む）通路幅2.5ｍ。7:00から23:00まで開門しており無料で通行できる。

既存の鉄道橋に遊歩道を設置することで、浅草エリアと東京スカイツリータウンエリアという二つの観光地が最短距離で結ばれ、容易に行き来できるようになった。

株式会社東武ホテルマネジメント 概要東武ホテルマネジメント ロゴ

本社所在地 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル4階

設立 1990年11月15日

創業 2000年7月1日

社員数 616名（2026年4月1日現在）

運営施設 10ホテル 1レストラン

ホームページ https://www.tobuhotel.co.jp/