mineo新端末「AQUOS R11」の販売開始について

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「AQUOS R11」の販売を2026年7月9日（木）より開始いたします。

mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。

１．新端末の特長

◆「AQUOS R11」（シャープ製）

・距離を気にせずワンタップで感動の一枚に「スマートフィットズーム」

・場所を問わず没入できる感動の映像体験

・見るたびに愛着が増す新デザイン 新しい光の体験「アカリウム」

２．価格、販売開始時期

端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年7月9日（木）9:00更新予定）

個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/

法人向け：https://mineo.jp/business/device/

＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。

＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。

＊：記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。

以 上