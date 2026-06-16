DMM GAMES「文豪とアルケミスト」「或ル錬金術書ヲ調査セヨ」に関するストーリーを追加！限定召装『文明ガ開イタ証』開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、6月15日(月)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、「或ル錬金術書ヲ調査セヨ」に関する新たな物語を追加いたしました。

また、限定召装『文明ガ開イタ証』を開始いたしました。

▼有碍書修復編「文」の棚にストーリーを追加！

有碍書修復編「文」の棚にストーリーを追加いたしました。

今回の内容は、「或ル錬金術書ヲ調査セヨ」に関する新たな物語となります。

また、「文」の棚の開放期間中は、対象の回想を閲覧できます。

さらに特定の回想を獲得で「小栗虫太郎」を仮転生することができます。

開放期間終了後の詳細についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。

開放期間：2026年6月15日(月)メンテナンス後～2026年7月17日(金)13:59

▼限定召装『文明ガ開イタ証』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『文明ガ開イタ証』が期間限定で登場します。この召装では、「江戸川乱歩」「徳田秋声」「夢野久作」の新衣装〈明治大正風正装〉を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2026年6月15日(月)メンテナンス後～2026年6月25日(木)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

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